Азербайджан зафиксировал 23 обстрела в зоне конфликта

01 июня 2020, 09:34

Позиции азербайджанской армии были обстреляны из районов, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило 25 обстрелах с армянской стороны. Ранее Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 24 по 30 мая.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Стрельба велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".