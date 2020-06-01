01 июня 2020, 09:34
Азербайджан зафиксировал 23 обстрела в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии были обстреляны из районов, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 31 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило 25 обстрелах с армянской стороны. Ранее Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 24 по 30 мая.
"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Стрельба велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.
Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях, происходящих событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".