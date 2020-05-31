31 мая 2020, 09:24

Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 25 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая оборонное ведомство Азербайджана заявило о 29 случаях нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, днем ранее – о 25.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гаравелилер Гедабекского района, отметило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны. Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

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