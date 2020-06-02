Медик. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

02 июня 2020, 08:39

Два пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье за сутки

Число умерших пациентов с коронавирусом на Ставрополье возросло до 49, а тесты на вирус подтвердились за сутки у 85 человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщал "Кавказский узел", на 1 июня в Ставропольском крае было зафиксировано 2568 случаев заражения коронавирусом,  общее число умерших пациентов, у которых был подтвержден COVID-19, составило 47.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Ставропольском крае скончались два пациента, у которых был подтвержден коронавирус, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "К сожалению, число жертв заболевания вновь выросло. Скончались ещё 2 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего летальных исходов на Ставрополье уже 49. Самые глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал Владимиров сегодня на своей странице в Instagram.

По его словам в регионе еще у 85 пациентов подтвержден COVID-19. "Таким образом, за все время на Ставрополье зарегистрировано 2653 фактов заражения коронавирусом. В том числе, у 227 детей", – написал чиновник, добавив, что 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 231 в состоянии средней степени тяжести, за весь период были выписаны 1131 человек.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"65% новых случаев смерти от коронавируса в СКФО пришлись на Дагестан", "В трех дагестанских селах после пика смертности ситуация стабилизировалась", "Палаточные лагеря на 700 коек оборудованы в Буйнакске и Ботлихе".

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