Военнослужащие армии защиты Карабаха. Фото пресс-служба МО Армении

22 мая 2020, 09:43

Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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