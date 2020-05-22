Азербайджан насчитал 23 обстрела в зоне конфликта

22 мая 2020, 09:43

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".