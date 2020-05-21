Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе

21 мая 2020, 08:34

Позиции азербайджанской армии в зоне конфликта были обстреляны 22 раза, в том числе в селе Гедабекского района, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 23 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".