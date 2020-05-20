Депутат Заксобрания Кубани арестован по делу об обмане дольщиков

20 мая 2020, 17:25

Заключен под стражу депутат Законодательного собрания Краснодарского края, подозреваемый в хищении денег участников долевого строительства жилого комплекса.

По данным прокуратуры, компания под управлением депутата заксобрания с августа 2015 года занималась строительством многоквартирных жилых домов в Краснодаре.

"С февраля 2018 по 2019 год депутат ЗСК с использованием своего служебного положения в сговоре с иными неустановленными в настоящее время лицами осуществили хищение денежных средств участников долевого строительства путем значительного завышения стоимость выполненных работ. Всего за указанный период было привлечено свыше 230 млн рублей, часть из которых похищена, свои обязательства застройщик не выполнил", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Против депутата возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения". Он задержан и заключен под арест в изолятор временного содержания. Круг его сообщников выясняется, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте, информировал на своем сайте краевой главк Следкома.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России подозреваемому грозит до 10 лет заключения. На сайте Заксобрания Кубани к 17.25 мск 20 мая не появилось комментариев относительно этого дела.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая было передано в суд дело об обмане дольщиков в Динском районе Краснодарского края.