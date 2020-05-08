Два жителя Кубани обвинены в обмане дольщиков на 9 млн рублей

08 мая 2020, 18:26

От действий застройщиков в Динском районе Краснодарского края пострадали восемь дольщиков, уголовное дело направлено в суд.

Двое жителей Краснодарского края в возрасте 36 лет и 41 года обвиняются в мошенничестве с деньгами дольщиков, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".



По данным следствия, обвиняемые на протяжении двух лет, с 2014 по 2016 год, заключали договоры займа на продажу квартир в Динском районе Краснодарского края. В строительство вложили деньги восемь дольщиков, всего около 9 млн рублей, сообщило сегодня управление МВД по Краснодарскому краю. Однако достраивать дом застройщики не планировали, создавая лишь видимость — подготовив котлован под укладку монолита и канал для подвода технических коммуникаций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На период предварительного следствия один из подозреваемых был заключен под стражу, второй находился под подпиской о невыезде. Следователь наложил арест на имущество обвиняемых на сумму в 2,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок наказания по ч.3 ст. 159 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы.

Комментариями от обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.