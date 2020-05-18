Запрет посещать родных в больнице возмутил жителей Гудермеса

18 мая 2020, 20:02

Сокращение времени приема передач и запрет на посещение пациентов в Гудермесской райбольнице, введенные после жалоб врачей на условия работы, вызвали недовольство у местных жителей. Больные останутся без передач, если у их родных разрешение покидать дом выписано на другое время, пояснили горожане.

Как писал "Кавказский узел", работники Гудермесской ЦРБ в аудио- и видеообращениях пожаловались на нехватку средств защиты и необходимость покупать их самостоятельно. Отреагировав на жалобы, в райбольницу 14 мая приехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, после чего уволился главврач Ильяс Энганоев, который, по словам Даудова, не смог объяснить подчиненным, что учреждение только готовится к приему пациентов с коронавирусом и пока не нуждается в средствах защиты для персонала.

15 мая работники Гудермесской ЦРБ в эфире телекомпании "Грозный" признали необоснованными свои жалобы на нехватку средств защиты в медучреждении. Медсестра Марха Ибрагимова извинилась в эфире телеканала за распространение сообщения о том, что от коронавируса умерла врач Барет Баудинова. На самом деле у Баудиновой случился инсульт, пояснили журналисты телеканала. На следующий день глава Чечни распорядился привлечь к ответственности сотрудников больницы, пожаловавшихся на условия работы, и их родственников, а автора сообщения о смерти врача объявил провокатором и потребовал уволить.

Местные жители раскритиковали введенные в больнице ограничения

Ограничительные меры в Гудермесской райбольнице, введенные два дня назад, создали проблемы как больным, так и их родственникам, сообщили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители.

"В больнице и прежде были ограничения, но это касалось только времени посещения. А теперь передачи для больных можно носить только с 12.00 до 14.00, и все надо оставлять на КПП, что на въезде на территорию больницы. Это создало серьезные проблемы как больным, так и родственникам", - рассказал житель Гудермеса Адам.

"Посещать больных в нашей ЦРБ теперь категорически запрещено. Никого на территорию больницы не пускают. Еду, лекарства теперь приходится оставлять на входе на территории больницы на посту охраны, и потом уже они или кто-то из персонала это разносит по корпусам", - сообщила другая местная жительница Раиса.

Столкнулась с новыми ограничениями и жительница Гудермеса Зура. "В больнице моя дочь, у меня пропуск с 16.00 до 18.00, по нему я могу выходить три дня в неделю. Другие члены моей семьи пропусков не имеют. Как быть в этой ситуации?" - заявила женщина, обратившая внимание на то, что ограничения в больнице были введены после истории с протестом сотрудников этого медучреждения.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, в том числе в Чечне, а информация о динамике распространения вируса собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запрет на посещение пациентов введен в больницах с коронавирусными больными

Посещение пациентов в больницах Чечни, где госпитализированы инфицированные коронавирусом, запрещено, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения республики. На время карантина ограничено и посещение больных, которые проходят лечение в хирургических, кардиологических, травматологических и других отделениях этих больниц, пояснила сотрудница министерства.

В Гудермесской ЦРБ корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что посещение больных в связи с карантином запрещено. "Если вы хотите узнать о том, как чувствует себя родственник или близкий вам человек, позвоните в приемный покой", - сказала сотрудница больницы.

Информация об ограничительных мерах в райбольнице Гудермеса опубликована на странице медучреждения в Instagram. В сообщении, опубликованном 16 мая, указано, что временно запрещено посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении в больнице, в том числе беременных и родильниц акушерского корпуса.

Здесь же приводится порядок приема передач: "С 12:00 до 14:00 часов ежедневно производится прием предметов личной гигиены, сменной одежды или продуктов питания для больного. Одноразовый контейнер (посуда), с Ф.И.О. больного, передается на пост охраны, при въезде на территорию ЦРБ".

Все пациенты, находящихся на стационарном лечении в больнице, обеспечены трехразовым питанием, в соответствии с нормами Минздрава России, также сказано в этом сообщении. Для получения информации о состоянии здоровья пациента больницы предлагается позвонить в приемное отделение.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".