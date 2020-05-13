Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

13 мая 2020, 08:53

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 30 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 мая Минобороны Азербайджана заявило о 24 обстрелах позиций своих войск за сутки, днем ранее насчитало 27 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".