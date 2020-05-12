Азербайджан обвинил Армению в пулеметных и снайперских обстрелах

12 мая 2020, 08:48

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 24 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан также заявлял о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 27 случаев нарушения перемирия армянской стороной.

С 11 по 12 мая Азербайджан насчитал 24 нарушения режима прекращения огня за сутки. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской Армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".