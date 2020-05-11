11 мая 2020, 09:21

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая Азербайджан насчитал 26 обстрелов в зоне конфликта. В свою очередь Нагорный Карабах в еженедельной сводке обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 3 по 9 мая.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия был нарушен за сутки 24 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, стрельба велась в том числе из крупнокалиберных пулеметов. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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