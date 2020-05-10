10 мая 2020, 14:53

Число умерших от коронавируса в Армении достигло 45

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 74-летняя жительница Армении. Общее число зараженных COVID-19 достигло 3313.

Как писал "Кавказский узел", с 9 мая Армения лидировала по числу инфицированных за сутки и за период эпидемии на Южном Кавказе, там были зарегистрированы 3175 заболевших. Выросло и число жертв COVID-19 - общее число летальных исходов достигло 44.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Умерла 74-летняя пациентка, зараженная коронавирусной инфекцией, она страдала хроническим заболеванием, говорится сегодня в сообщении Минздрава Армении на официальной странице Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, за сутки умерли еще три инфицированных COVID-19 пациента, но "причиной смерти стала иная болезнь", следует из сообщения ведомства.

Число смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией достигло 45, еще 15 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли по иным причинам, сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусом, в результате число подтвержденных случаев заражения достигло до 3313, информирует центр. При этом 58 пациентов выздоровели, их общее число достигло до 1325. Фактическое число больных составляет 1928, отмечено инфографике на сайте центра.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджан сократил разрыв с Арменией по числу умерших от COVID-19", "Армения в два раза опередила Азербайджан по числу новых случаев коронавируса", "Южная Осетия опередила Нагорный Карабах по количеству пациентов с коронавирусом".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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