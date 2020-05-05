05 мая 2020, 08:59

Азербайджан заявил об обстреле двух сел в зоне конфликта

За минувшие сутки позиции азербайджанских военных были обстреляны 24 раза, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая Минобороны Азербайджана насчитало 22 случая нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, днем ранее сообщило также о 22 обстрелах позиций своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района, уточнило ведомство. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Позиции были обстреляны с территории Красносельского района Армении, а также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 8.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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