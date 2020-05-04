Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

04 мая 2020, 09:20

Позиции азербайджанской армии в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая Азербайджан сообщил о 22 обстрелах своих позиций в зоне конфликта, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 22 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным ведомства, велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский района Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".