Министерство обороны Азербайджана. Фото: https://mod.gov.az/az/news/mayin-2-dek-silahli-quvvelerin-yardim-fonduna-daxil-olan-vesait-30835.html

04 мая 2020, 09:20

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

Позиции азербайджанской армии в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая Азербайджан сообщил о 22 обстрелах своих позиций в зоне конфликта, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 22 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы, по данным ведомства, велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел". "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский района Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта", "Нагорный Карабах сообщил о минометных обстрелах со стороны Азербайджана".

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