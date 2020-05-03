Азербайджан сообщил о снайперских и пулеметных обстрелах со стороны Армении

03 мая 2020, 10:37

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 1 мая Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю с 26 апреля по 2 мая.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило ведомство.

Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.