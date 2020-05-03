03 мая 2020, 10:37

Азербайджан сообщил о снайперских и пулеметных обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 1 мая Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю с 26 апреля по 2 мая.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило ведомство.

Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое не остановило вооруженного противостояния, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта", "Нагорный Карабах сообщил о минометных обстрелах со стороны Азербайджана", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта".

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