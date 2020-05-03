03 мая 2020, 10:37
Азербайджан сообщил о снайперских и пулеметных обстрелах со стороны Армении
Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны Азербайджана.
Как сообщал "Кавказский узел", утром 1 мая Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю с 26 апреля по 2 мая.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Под огонь попали азербайджанские позиции в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило ведомство.
Гедабекский район Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничит с Тавушской областью Армении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 10.30 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое не остановило вооруженного противостояния, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".