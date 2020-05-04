Коронавирус в Дагестане спровоцировал дефицит лекарств и рост цен в аптеках

04 мая 2020, 21:15

В Дагестане трудно найти недорогие препараты от простуды и гриппа, а имеющиеся лекарства сильно подорожали. Активисты составляют список аптек, где повысились цены, чтобы добиться отзыва у них лицензий. Антимонопольщики пообещали наказать владельцев аптек за завышение цен в период распространения коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по общему числу заражений коронавирусом. На сегодня в республике 1958 инфицированных, умерли 13 человек. Дагестанские активисты раскритиковали власти республики за результаты борьбы с коронавирусом и создали общественный штаб по борьбе с пандемией. Он будет вести мониторинг ситуации, собирать статистику, заниматься антикоррупционной деятельностью, помогать медработникам и населению, а после карантина – следить за восстановлением экономики, рассказали активисты.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа или чаще обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Активисты намерены бороться с дефицитом лекарств и ростом цен в аптеках

Пока активисты общественного штаба по борьбе с пандемией составляют план работы, после чего намерены обнародовать обращение к дагестанцам, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» член штаба Маир Пашаев.

На своей странице в Facebook Пашаев опубликовал пост, в котором обозначил проблему подорожания лекарств и предложил дагестанцам назвать аптеки, где за последний месяц были подняты цены, чтобы создать список и передать его властям. «На днях перечень сведем в единый и передадим Васильеву (глава Дагестана Владимир Васильев – прим. «Кавказского узла»). Он дружит с УБЭП, пусть они проверят по своей линии. Направим перечень в ФАС РФ (федеральную антимонопольную службу - прим. «Кавказского узла»). Все эти аптеки будут закрыты на основании закона и суда, лишены государственной лицензии навсегда, без права восстановления», - отметил он.

По словам Пашаева, единовременное повышение цен множеством участников рынка - первый признак картельного сговора. «Кроме того, это стратегическая, строго регламентируемая, регулируемая и контролируемая государством сфера, которая при малейшем попустительстве властей может привести к социальному взрыву. Год назад в аптечной системе Дагестана был выявлен крупный картельный сговор за 2016-2018 гг, людей посадили, двое в бегах. Надеюсь, теперь посадят больше», - написал Пашаев.

Его предложение уже поддержали два комментатора. «Нужно наказать всех, начиная с фармакологических компаний, посредников, до аптек. Они все обогащались на этой ситуации», - написал Муслим Гасан-Гусейнов. Азер каимов дал совет активистам. «Дело хорошее... но если вы хотите чтобы народ мог контролировать цены, то нужно народу дать резюме цен установленное, и они, сравнивая могут определить и дать сигнал», - написал он.

С отсутствием лекарств в махачкалинских аптеках столкнулся житель Махачкалы Шамиль Османгаджиев. Его односельчане из Гунибского района попросили закупить в Махачкале лекарства и отправить их в село, так как в районе они их нигде купить не могли. «Я постоянно на связи с односельчанами. Они писали, что не могут купить антибиотики. Я решил им помочь и отправить их из Махачкалы. Приехать сами они не могли, потому что дороги закрыты, и к тому же есть риск заразиться самим или же заразить кого-то. Но когда я стал обходить аптеки в городе, то выяснилось, что и здесь невозможно достать лекарства», - рассказал Шамиль Османгаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Тогда он связался со своими знакомыми в Москве и попросил их отправить лекарства. «В Москве сейчас больше всего больных, но там в аптеках нет дефицита. Все лекарства в свободном доступе. В Махачкале я не мог найти парацетамол и аскорбиновую кислоту. А в Москве спокойно закупили 200 пачек парацетамола и 150 упаковок аскорбинки и отправили сюда», - отметил мужчина.

По его словам, чтобы купить недорогой антибиотик или противовирусный препарат в Махачкале, необходимо обойти 10-15 аптек. «Четыре дня искал по махачкалинским аптекам азитромицин. Еще месяц назад он стоил 50-60 рублей, сейчас же за него пришлось отдать в махачкалинской аптеке 150 рублей. С трудом нашел ремантадин, но и он подорожал в два-три раза. Стоил он максимум 35 рублей, а сейчас цена доходит до ста рублей. Это недорогие препараты и, видимо, поэтому их и смели с прилавок. Сейчас люди, ищущие лекарства, превратились в зомби. Они заходят в каждую аптеку, спрашивают наличие лекарств и идут дальше искать, так как лекарств нет нигде», - говорит Шамиль Османгаджиев.

В этой ситуации, отмечает он, тем, кого не госпитализировали с коронавирусом из-за легкого течения болезни, приходится горстями принимать какие попало лекарства и тем самым наносить еще больший вред здоровью. «В сельской местности людям тяжело. Врачей очень мало, их практически нет. Лекарств нет. Никто им не говорит, как правильно лечиться», - добавил мужчина.

Вчера, 3 мая, министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что не смог найти в республике нужные для его знакомых мусульман лекарства и купил их в Москве по цене 11 тысяч рублей, тогда как ранее оно стоило одну тысячу рублей. Умаханов не уточнил, какое лекарство он покупал, но добавил, что и в Дагестане многие имеющиеся в аптеках препараты также подорожали в разы, а некоторые - и в десятки раз.

Министр призвал «всех, кто имеет отношение к подорожанию лекарств в аптеках», не создавать искусственный дефицит препаратов. «Многие покупают лекарства оптом и держат их дома. И создают дефицит. Не надо этого делать. Если лекарства оставлять в аптеках, чтобы его могли купить те, кто нуждается, то в Дагестане не будет огромного количества больных», - заявил Умаханов.

Его пост за сутки собрал более 76 тысяч просмотров и более тысячи комментариев, авторы которых в большинстве своем поддержали Умаханова. «Тех, кто завышает цены на лекарства, их фамилии надо по телевизору показывать, чтоб все знали и помнили этих «героев»! Только так! Чтоб их детей знали, их родню знали в лицо. Это подло и позорно в такой сложной ситуации думать о кармане своём», - написал sultand330. «Все верно сказано. Теперь осталось что бы услышали его слова», - отметил posuda_u_sultana.

Антимонопольщики пообещали наказать владельцев аптек за завышение цен

За ситуацией с наличием лекарств в аптеках должен следить Росздравнадзор, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в министерстве здравоохранения Дагестана. Получить комментарий в дагестанском управлении Росздравнадзора корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, так как в приемной сообщили, что руководителя нет на месте, а все специалисты будут только после праздников, 6 мая.

При этом Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы уже начало проверку аптек на факт необоснованного завышения цен на препараты. Об этом сегодня сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

«Как только люди начали осознавать опасность коронавируса, очень многие начали впрок запасаться лекарствами и другими медицинскими препаратами, отсюда и некоторые предпосылки к дефициту. Есть перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, цены на которые жестко регулируются государством. Такие препараты не должны продаваться с наценкой более 30% от цены производителя. По всем выявленным случаям реализации этой продукции по завышенным ценам аптеки рискуют своими лицензиями на осуществление фармацевтической деятельности», - рассказали в пресс-службе республиканского УФАС.

Там отметили, что вторая группа лекарств и вспомогательных средств подлежит регулированию в случаях, когда на них наблюдается рост цен более чем на 30% в течение 30 дней. «По медицинским маскам и дезинфекторам также установлены предельные расценки. Нарушители будут привлечены к ответственности», - пообещали в антимонопольной службе, добавив, что проверки аптек проводятся с разрешения прокуратуры.

Минздрав контролирует ситуацию с медикаментами в больницах

Из-за большого наплыва пациентов нагрузка на систему здравоохранения оказалась колоссальной, и в некоторых больницах оказался дефицит лекарств, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

«В каждом медучреждении был подготовлен запас препаратов. Но произошел очень большой наплыв пациентов. И из-за такого большого количества поступающих пациентов, эти запасы очень быстро израсходовались. Но сейчас идут новые закупки и поступления. Дополнительной закупкой лекарств занимается непосредственно каждая медицинская организация. Министерством проводятся проверки наличия препаратов в больницах», - отметили в Минздраве.

Как рассказал представитель министерства, по средствам индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских учреждениях в республике дефицита уже практически нет.

«В республике снята острая нехватка средств индивидуальной защиты для медперсонала. Они продолжают поступать в республику. В частности, поступила большая партия СИЗ, закупленная МЧС Дагестана. Очередная партия дезинфицирующего средства, порядка 20 тысяч защитных костюмов, инфракрасных термометров и нитриловых перчаток, а также полторы тысячи защитных очков и 3,5 тысячи медицинских масок, поступивших 3 мая в республику, были перенаправлены по медучреждениям городов и районов», - рассказал собеседник корреспондента «Кавказского узла».

Он рассказал также, что в медучреждениях, где есть томографы, образовались очереди. «Сейчас люди массово начинают бежать делать КТ (компьютерную томографию) легких в первый же день при повышении температуры, создавая очереди. Но надо понимать, что изменения в легких, если они и будут, проявляются лишь через несколько суток [после начала болезни]. Поэтому данное исследование должно проводиться по строгим показаниям и только по назначению врача», - подчеркнули в министерстве.

Система здравоохранения Дагестана испытывает большую нагрузку в связи с ростом числа больных коронавирусом, заявил 28 апреля глава республиканского Минздрава и призвал местных жителей к более строгому режиму самоизоляции.

При этом в Минздрав вновь заявили, что высокий показатель числа инфицированных коронавирусом в Дагестане связан с тем, что местные жители не соблюдали режим самоизоляции. «С самого начала люди не отнеслись серьезно к проблеме. Многие не верили в опасность коронавируса, писали в соцсетях про различные версии якобы имевшегося заговора. К тому же у нас в республике большое количество самозанятых, которые в условиях самоизоляции остались бы без заработка и поэтому пренебрегли рекомендациям оставаться дома и вышли на работу и подвергли риску и опасности членов своей семьи. На рост числа инфицированных повлияло и то, что люди не переставали собираться вместе, ходить на соболезнования. И как итог - от тех, кто контактировал с больным, вирус переходил к пришедшим на соболезнование», - подчеркнули в министерстве.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".