Карачаевцы почтили память жертв депортации постами в соцсетях

03 мая 2020, 20:35

Жители Карачаево-Черкесии в День возрождения карачаевского народа вспоминают жертв депортации в онлайн-режиме, митинги и шествия не проводятся из-за карантина в связи с коронавирусом. Глава республики вместе с чиновниками посетил Мемориал жертвам репрессий в Карачаевске.

Как писал "Кавказский узел", около двух тысяч человек приняли участие в шествии "Мы вернулись!", которое состоялось 3 мая 2019 года в Черкесске в День возрождения карачаевского народа. Реабилитация карачаевцев оказалась неполной, поскольку они не восстановили свою автономию, отметил активист Мухаммад Карачай.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается днем депортации карачаевского народа". 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Руководство Карачаево-Черкесии возложило цветы к Мемориалу жертвам репрессий, который установлен в Карачаевске, сообщила сегодня пресс-служба главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

В ходе памятных мероприятий муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев "сделал дуа о тех, кто погиб в пути и на чужбине и так и не испытал радость возвращения на родину".

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в пути, кто навсегда остался на чужбине, и тех, кто сумел выстоять и вернуться из забвения на родную землю. Народ, с честью переживший годы депортации, - величайший пример силы духа и мужества, любви к своей Отчизне, и именно поэтому сегодняшний день - это праздник", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Темрезова в Instagram.

По словам главы республики, "важно, чтобы дети знали свою историю, помнили, через что пришлось пройти жертвам политических репрессий".

По мнению доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации, численность карачаевцев в России к 2009 году была бы вдвое большей и составила бы 400-450 тысяч человек.

Свои поздравления по случаю Дня возрождения карачаевского народа высказал и мэр Магаса Беслан Цечоев. Он отметил, что "ингуши и карачаевцы - это родственные народы, объединённые не только общей аланской историей, но и крепкими братскими узам". Цечоев также высказался за установление памятной даты в Ингушетии.

"Пусть никогда не повторятся в судьбах наших народов трагические годы разлуки с Отчизной [...] Думаю, что нам в Ингушетии тоже следует установить подобную памятную дату, приняв за точку отсчёта день возвращения первого ингуша на Родину. От всего ингушского народа поздравляю наших дорогих братьев с этим величайшим праздником!" - написал мэр Магаса у себя в Facebook.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были вывезены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

В этом году массовое празднование Дня возрождения карачаевцев проходят в онлайн-режиме из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, сообщил со ссылкой на фонд "Къарча" ТАСС.

В социальных сетях организована акция, в рамках которой жители рассказывают о своих родных, переживших депортацию, а также публикуют их фото.

"На фото я со своей мамой Люазой Шунгаровой, которая была депортирована в малолетнем возрасте. Сейчас маме 80 лет и она хорошо помнит день прибытия в свой родной аул Кумыш вместе со своими 4 братьями, тетями и дядями [...] На другой фотографии я с сестрой моей бабушки Алапай Чомаевой/Коркмазовой и сестрой моего дедушки Мариям Чанкаевой. По воле Всевышнего они здравствуют сегодня и тоже вспоминают этот праздничный день 1957 года", - написала у себя в Facebook жительница республики Джульета Джантеева.

В Instagram по состоянию на 20.30 мск по тегу #деньвозрождения 1 223 публикаций, а по тегу #номывернулись1957 - 126 постов. В аккаунте средней школы №2 им.М.И.Халилова, расположенной в городе Теберда (teberda_sosh_2), ученики публикуют рисунки, посвященные годовщине возвращения карачаевцев из депортации.

Как сообщалось, в рамках фотовыставки "Вопреки", посвященной 76-летней годовщине депортации карачаевского народа, которая прошла в Карачаевске 1 и 2 ноября 2019 года, были представлены 260 портретов жителей Карачаево-Черкесии. Для реализации проекта фотографам за два месяца пришлось посетить 30 населенных пунктов региона.