Выставка фотопортретов депортированных карачаевцев вызвала интерес разных поколений

03 ноября 2019, 00:52

В рамках фотовыставки "Вопреки", посвященной 76-летней годовщине депортации карачаевского народа, были представлены 260 портретов жителей Карачаево-Черкесии. Для реализации проекта фотографам за два месяца пришлось посетить 30 населенных пунктов региона.

Как писал "Кавказский узел", сотни жителей Карачаево-Черкесии 2 ноября почтили память погибших в ссылке в результате депортации карачаевского народа в 1943 году.

Выставка прошла в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева в Карачаевске 1 и 2 ноября, на ней были представлены фотографии жителей Карачаево-Черкесии, переживших депортацию.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

«Идея проекта заключалась в том, чтобы запечатлеть лица, выражения глаз людей, показать, что они не сломлены, что они вернулись, сохранили свои обычаи и традиции», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» автор проекта Марика Хубиева.

Она добавила, что к работе в проекте были привлечены фотографы Артур Казаков, Ренат Урусов и Зухра Карамурзина. «Всего были представлены 260 фотографий. В течение двух месяцев мы объездили 30 населенных пунктов. До этого составлялись списки людей, переживших депортацию. Я на своей личной странице в Instagram сделала объявление о том, что будет реализовываться такой проект. Люди звонили, давали контакты своих бабушек, дедушек, кто пережил испытания депортации. Самой старшей участнице проекта 99 лет - это жительница Усть-Джегуты Гокка Айбазова», - отметила автор проекта «Вопреки».

Она добавила, что выставка рассчитана на любую аудиторию. «Выставкой интересуются многие, начиная от учеников начальных классов, заканчивая пожилыми людьми. Я хочу в ближайшее время начать второй этап проекта. Сейчас надо решить финансовый вопрос. Первый этап проекта финансировала я сама, я имею ввиду расходы на бензин, аппаратуру, распечатки фотографий. Фотографы работали на общественных началах», - пояснила Марика Хубиева.

Автор проекта добавила, что аналогичные фотовыставки уже были организованы в Картинной галерее Черкесска и музее поселка Учкекен.

Участники проекта чувствовали ответственность во время работы фотографов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» фотограф Артур Урусов.

«Когда заходишь в дома людей, которые пережили трагические события, понимаешь, что на их лицах написано все. На их лицах отпечаталось то, что они пережили эти тяготы. Они терпеливо, трепетно и ответственно отнеслись к этому проекту», – рассказал Казаков.

Он напомнил историю одного из участников проекта 89-летнего Муссу Чотчаева. «В-14 летнем возрасте он работал на кошаре, а родные были дома. Их переселили, и он об этом узнал только через неделю. Его встретили по дороге красноармейцы, он ничего не понимал по-русски. В него начали стрелять, но он отпрыгнул в канаву, его подобрал русский старик, который убедил красноармейцев не трогать юношу. Парня отправили в ссылку через две недели. Там он уже встретился с родными», - рассказал Артур Хубиев.

По его словам, во время работы фотографы хотели сделать акцент на лицах. «Поэтому цветные фотографии на черном фоне. Такой фон выбран, чтобы ничего не отвлекало от самих лиц людей. Мы хотели передать всю контрастность лиц», - рассказал фотограф.

Он добавил, что автор проекта и фотографы объездили несколько районов Карачаево-Черкесии – Малокарачаевский, Карачаевский, Урупский, Прикубанский, Зеленчукский и Усть-Джегутинский.

«Хотя физически объезжать столько населенных пунктов – это непросто. Но мы делали это с удовольствием, мы знали, для чего это делали. Портреты на черном фоне для нас, фотографов, не ничего не символизируют. Этот фон подчеркивает выражения глаз, он делает портреты более яркими», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" фотограф Зухра Карамурзина.

Отклики на выставку только положительные, добавила она. «Много людей посетили выставку, многие нам писали слова благодарности. Мы стремились к тому, чтобы люди не забывали трагические страницы истории народа», - сказала она.

Эта выставка уникальная, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Карачаевска Мадина Эркенова. «Во-первых, это память о тех трагических событиях, во-вторых, она знакомит нас с лицами людей, которые пережили тяготы депортации. Эти портреты вызывают чувство гордости за наш народ, силу его духа, показывают пример стойкости и мужества этих людей», – добавила она.

События в годы депортации карачаевцев отзываются в душе большинства жителей республики, и не только представителей карачаевского народа, сказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Карачаевска Расул Т. «Поэтому для жителей республики это очень важное событие. Очень важно, чтобы и подрастающее поколение знало свою историю и знало о патриотизме и стойкости своих предков», - сказал он.