Скриншот со страницы Конгресса карачаевского народа в Instagram с обращением лидера организации. https://www.instagram.com/p/B4Wl8Eag6AE/

02 ноября 2019, 21:06

Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

Сотни жителей Карачаево-Черкесии почтили сегодня память погибших в ссылке в результате депортации карачаевского народа в 1943 году.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Основные траурные мероприятия прошли в Карачаевске у мемориала жертвам депортации карачаевского народа. Там состоялся митинг с участием представителей исполнительной и законодательной власти, национальных и общественных организаций, духовенства, местных жителей, пишет "Интерфакс".

В начале мероприятия глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев и протоиерей Евгений Субтельный совершили обряд дуа (мусульманская молитва) и молебен по погибшим в годы депортации. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Масштабы и боль этой трагедии трудно оценить в наше мирное время. Политика депортации сопровождалась не только лишением пищи и крова, но и лишением основных человеческих гражданских прав. Целенаправленно уничтожалась культура высланных народов, обрекался на угасание их язык, искоренялись основы их исторического сознания. В тех нечеловеческих условиях ссылки карачаевцы выжили, во многом благодаря своему трудолюбию, вере и силе своего духа, благодаря крепости и мужеству своих славных сынов и дочерей", - сказал Рашид Темрезов. Его слова, а также слова других участников митинга приводятся в сообщении на сайте главы и правительства КЧР.

Первый заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесии Дагир Смакуев отметил, что "последствия депортации были катастрофическими для народа". "40 процентов карачаевцев не смогли пережить этих испытаний: тяжелого пути и жизни на чужой земле, в суровейших условиях. И сейчас тяжело произносить эти цифры, но в результате ссылки погибло 22 тысячи детей, чьи отцы, деды в это время воевали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери трудились в тылу: на полях, заводах и фабриках", - сказал он.

Учитель физкультуры гимназии №4 Карачаевска, заслуженный учитель России Михаил Чекменев отметил, что карачаевцам удалось выстоять, сберечь язык, обычаи, свою культуру. "Карачаевцы на фронте, как и представители многих народов, воевали с одной священной целью: защищать Родину, отстоять ее независимость. С большим патриотизмом карачаевцы отправляли на фронт лошадей, хлеб, мясо, теплую одежду, вязанную шерстяную одежду. Карачаевцам хотели дать почувствовать их малость, за сутки лишив Родины", - сказал Михаил Чекменев.

Главный редактор газеты "Абазашта" Фардаус Кулова подчеркнула, что все народы республики прошли сложный исторический путь, в результате геополитических интересов и политических перекосов, они подвергались серьезным испытаниям. "Сегодня русские, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы, греки, осетины живут дружной семьей, строят будущее. Каждый из нас обязан сделать вывод из уроков истории и жить по заветам старших - жить по законам добрососедства", - заявила она.

После выступлений участники митинга возложили цветы к Мемориалу памяти жертв депортации карачаевского народа.

Испытания, которые выпали на долю карачаевцев, дали им понять необходимость координации усилий для развития и защиты своего самобытного культурно-исторического наследия, отметил в своем сегодняшнем обращении председатель Конгресса карачаевского народа Къады хаджи Халкечев. "Карачаево-балкарский (аланский) народ издавна стремится к сохранению уникальной этнической самоидентификации, а потому и по сей день, оплакивая каждого умершего в страданиях, которые принесла насильственная депортация, мы с горечью признаем, что наш народ претерпел также историко-культурный ущерб, так как был утрачен генофонд в лице старцев, которые были носителями устного фольклора и передатчиками аланской концепции этической духовности при воспитании следующих поколений нашего народа", - приводится обращение Халкечева в сегодняшнем сообщении на странице Конгресса карачаевского народа в Instagram.

Примечание:

"Активисты сочли реабилитацию карачаевцев неполной", "Годовщина высылки карачаевцев напомнила о проблеме реабилитации репрессированных народов", "Депутаты Карачаево-Черкесии предложили ввести уголовное наказание за оправдание сталинских репрессий".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 ноября 2019, 00:52

03 ноября 2019, 00:30

  • Стихия нанесла ущерб жителям Аджарии

    Сильные ливни вызвали оползневые процессы в нескольких муниципалитетах Аджарии, наводнения в Батуми и Хелвачаури. Эвакуированы несколько семей из Хелвачаури, Кеды и Кобулети.

02 ноября 2019, 23:59

02 ноября 2019, 23:40

02 ноября 2019, 23:22

  • Апелляционный суд оставил Тофига Ягублу под стражей

    Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу члена координационного центра Национального совета демократических сил и активиста партии "Мусават" Тофига Ягублу на административный арест сроком на 30 суток.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи