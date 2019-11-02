Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

02 ноября 2019, 21:06

Сотни жителей Карачаево-Черкесии почтили сегодня память погибших в ссылке в результате депортации карачаевского народа в 1943 году.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Основные траурные мероприятия прошли в Карачаевске у мемориала жертвам депортации карачаевского народа. Там состоялся митинг с участием представителей исполнительной и законодательной власти, национальных и общественных организаций, духовенства, местных жителей, пишет "Интерфакс".

В начале мероприятия глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев и протоиерей Евгений Субтельный совершили обряд дуа (мусульманская молитва) и молебен по погибшим в годы депортации. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Масштабы и боль этой трагедии трудно оценить в наше мирное время. Политика депортации сопровождалась не только лишением пищи и крова, но и лишением основных человеческих гражданских прав. Целенаправленно уничтожалась культура высланных народов, обрекался на угасание их язык, искоренялись основы их исторического сознания. В тех нечеловеческих условиях ссылки карачаевцы выжили, во многом благодаря своему трудолюбию, вере и силе своего духа, благодаря крепости и мужеству своих славных сынов и дочерей", - сказал Рашид Темрезов. Его слова, а также слова других участников митинга приводятся в сообщении на сайте главы и правительства КЧР.

Первый заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесии Дагир Смакуев отметил, что "последствия депортации были катастрофическими для народа". "40 процентов карачаевцев не смогли пережить этих испытаний: тяжелого пути и жизни на чужой земле, в суровейших условиях. И сейчас тяжело произносить эти цифры, но в результате ссылки погибло 22 тысячи детей, чьи отцы, деды в это время воевали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери трудились в тылу: на полях, заводах и фабриках", - сказал он.

Учитель физкультуры гимназии №4 Карачаевска, заслуженный учитель России Михаил Чекменев отметил, что карачаевцам удалось выстоять, сберечь язык, обычаи, свою культуру. "Карачаевцы на фронте, как и представители многих народов, воевали с одной священной целью: защищать Родину, отстоять ее независимость. С большим патриотизмом карачаевцы отправляли на фронт лошадей, хлеб, мясо, теплую одежду, вязанную шерстяную одежду. Карачаевцам хотели дать почувствовать их малость, за сутки лишив Родины", - сказал Михаил Чекменев.

Главный редактор газеты "Абазашта" Фардаус Кулова подчеркнула, что все народы республики прошли сложный исторический путь, в результате геополитических интересов и политических перекосов, они подвергались серьезным испытаниям. "Сегодня русские, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы, греки, осетины живут дружной семьей, строят будущее. Каждый из нас обязан сделать вывод из уроков истории и жить по заветам старших - жить по законам добрососедства", - заявила она.

После выступлений участники митинга возложили цветы к Мемориалу памяти жертв депортации карачаевского народа.

Испытания, которые выпали на долю карачаевцев, дали им понять необходимость координации усилий для развития и защиты своего самобытного культурно-исторического наследия, отметил в своем сегодняшнем обращении председатель Конгресса карачаевского народа Къады хаджи Халкечев. "Карачаево-балкарский (аланский) народ издавна стремится к сохранению уникальной этнической самоидентификации, а потому и по сей день, оплакивая каждого умершего в страданиях, которые принесла насильственная депортация, мы с горечью признаем, что наш народ претерпел также историко-культурный ущерб, так как был утрачен генофонд в лице старцев, которые были носителями устного фольклора и передатчиками аланской концепции этической духовности при воспитании следующих поколений нашего народа", - приводится обращение Халкечева в сегодняшнем сообщении на странице Конгресса карачаевского народа в Instagram.