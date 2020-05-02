Зоозащитники зафиксировали новую волну истребления собак в Сочи

02 мая 2020, 04:13

Животных в Сочи расстреливают ядовитыми дротиками, подкладывают им отравленную пищу и жестоко избивают, при этом уничтожают не только безнадзорных собак, но и опекаемых волонтерами, заявили зоозащитники. Закон предусматривает только отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных, однако средств на это у города пока нет, заявил директор Департамента окружающей среды Сочи.

Сообщение о жестоком обращении с животными в Сочи поступило 29 апреля на sms-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения указал, что в городе были зафиксированы случаи расстрела, избиения и отравления как бездомных, так и имевших хозяев животных. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Сегодня (1 мая) я вышла на улицу, чтобы вынести мусор, и обнаружила труп одной из собак, которую мы взяли на кураторство, возле мусорных баков на улице Островского 33", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Центрального района Ирина Алексеева. Она считает, что животное отравили. "Было видно, что собака умирала мучительно и долго. Собак травят в Сочи, в то же время, когда проводятся плановые мероприятия по подготовке города к курортному сезону", - отметила Алексеева.

В Сочи проводятся плановые мероприятия по подготовке города к курортному сезону, сообщается 28 апреля со ссылкой на заместителя директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергея Домората на сайте мэрии.

"За несколько дней в апреле из нашего микрорайона погибло и исчезло около двух десятков собак, взятых на кураторство и уже пристроенных жителям разных городов России", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер с Мамайки Вера Иванова. По ее словам, этим районом волонтеры занимаются уже несколько лет. "Трупы собак появлялись у мусорных баков, после того как рано утром приезжали машины по вывозу мусора. После их уезда рядом с трупами собак мы находили разбросанные куски мяса. Некоторых животных нам удалось спасти, некоторые находятся в тяжелейшем состоянии. В ветлечебницах ветеринары установили яды, которыми. предположительно, травят собак", - сказала Иванова.

"Все отравленные собаки в нашем районе были мирными и добрыми... Собаки не были просто бездомными, это были наши собаки, мы их курировали, они были под нашей опекой. Это ежедневная кормёжка, а также стерилизация, обработка и прививки. В будущем эти животные должны были разъехаться к новым хозяевам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Алена Левченко. "Мы требуем от администрации начать решать вопрос бездомных животных законным и гуманным путем... Волонтёрам нужна помощь в стерилизации. Нужны приюты. Каждая собака - это вложенные наши средства", - сказала волонтер.

Зоозащитница Евгения Савенкова также считает, что истребление животных связано с подготовкой приезду туристов. "Яд, в основном, подмешивают в куски мяса. И собаки умирают в судорогах на глазах детей и прохожих. Кроме того, страдают домашние питомцы... Многочисленные заявления в полицию не приносят никакого результата", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер Настя рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что утром 28 апреля в группу волонтеров Мамайки пришло сообщение, что одной из подопечных собак плохо, она уже умирала. "Мы поняли, что ее отравили, и вышли разыскивать других собак", - сказала она. Настя рассказала, что нашла еще одно подопечное животное, которое билось в судорогах, его не удалось спасти

Любитель животных врач Юлия Волкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что волонтеры увидели на днях, как ударили битой по голове мирно лежащую на тротуаре собаку. "Собака смогла убежать. Ее долго искали и нашли, но в тяжелом состоянии. Волонтеры, доставили ее в клинику, где ей диагностировали сотрясение мозга. Собака находится в тяжелейшем состоянии. Кадры жестокости зафиксировала видеокамера на магазине, было подано заявление в полицию, однако никакой реакции не последовало, хотя личность (ударившего собаку) установлена", - рассказала Волкова.

Случаи жестокого обращения с животными стали массовыми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Департамента окружающей среды Сочи Александр Мамлай. "После случая ранения животного из винтовки у администрации Центрального района 14 апреля, а так же зверствах над животными в других районах города, нами были организованы мониторинговые группы, в которые входят сотрудники департамента. С 1 мая они будут искать людей, которые жестоко обращаются с животными, и обращаться в полицию с требованием о привлечении виновных к ответственности", - сказал он.

По словам Мамлая, он лично направил заявление в полицию по факту расстрела этой собаки, однако решение по обращению еще не принято.

Глава департамента отметил, что у города пока нет средств на реализацию вступившего в силу с 1 января 2020 года федерального закона № 498 от 27 декабря 2018 г. "Об ответственном обращении с животными" .

"Животные должны быть защищены от жестокого обращения", - гласит часть 1 статьи 11 федерального закона "Об ответственном обращении с животными". 10 ноября сочинские зоозащитники на митинге потребовали построить приюты для животных.

"Нам помешала ситуация с коронавирусом. У нас уже готовы почти все документы о передаче муниципалитету функций и денежных средств на работу с животными в городе по единым правилам, установленным законом. Документы находятся на согласовании с краевыми властями Деньги дадут возможность за счет муниципалитета осуществлять такие функции, как отлов бродячих собак, временное помещение их в приют для чипирования и стерилизации", - рассказал чиновник.

Краснодарский край занимает лидирующую позицию по общему числу заболевших коронавирусом в ЮФО - к 1 мая здесь подтверждены 1083 случая заражения. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По его словам, чтобы отловить, чипировать, стерилизовать и поместить на временный карантин в приют одну собаку, нужно порядка 10 000 рублей. "По приблизительным подсчетам ветеринаров, на улицах города обитает более трех тысяч бродячих собак. В приюте на Барановке находятся порядка тысячи животных. Больше собак там запрещено размещать по санитарным нормам. По правилам, для размещения 300 собак нужна территория не менее двух гектаров. Чтобы обеспечить всех сочинских собак приютами, потребуется огромный свободный участок земли, который найти в Сочи невозможно", - пояснил Мамлай. Поэтому, сказал он, стерилизованных и чипированных за счет муниципалитета собак приходится отпускать на улицы города

Зоозащитники спасли собаку после ранения дротиком

Ветеринарный врач Тамара Верле из ветклиники в Дагомыссе рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей на лечение доставили собаку, в которую выстрелили, предположительно, отравленным дротиком. Его вовремя вытащили и яд не успел попасть в кровь. "У животного были все признаки отравления: рвота, слабость. Десять суток собака лежала у нас в клинике под капельницами и ее удалось спасти", - сказала ветврач. Она указала, что первую помощь 14 апреля собака получила в другой ветклинике.

Сообщение по факту расстрела собаки в центре Сочи у администрации района поступило 14 апреля по телефону 112, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный по УВД Сочи.

"Видеозаписи по данному факту были изъяты. По ним была установлена личность стрелявшего. Им оказался сотрудник администрации Центрального района. Уголовное дело про статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, -прим. "Кавказского узла") не возбуждено, так материал проверки возвращен на доследование. Сам подозреваемый уже дал показания. Он уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Следствию предстоит еще допросить свидетелей", - рассказал дежурный.

Он подчеркнул, что заявления и сообщения в полицию по факту жестокого обращения с собакой в центре Сочи 14 апреля поступили также от директора Департамента окружающей среды города Сочи и зоозащитников (копии обращений имеются в распоряжении "Кавказского узла"). Сотрудница пресс-службы УВД Сочи Екатерина Леликова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "по данному факту проводится проверка".

"14 апреля вечером я шел по улице Навагинская. Людей было очень мало. Я обратил внимание на человека с ружьем. Он стоял у киоска.... недалеко от районной администрации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сочи Олег Тарасов.

Человек с ружьем поспешил скрыться в проулке по направлению к улице Советская и Тарасов решил проследить за них. "Выйдя на улицу Навагинская, я увидел истекающую кровью собаку на ступеньках администрации Центрального района... Я понял, что это сделать мог этот человек с ружьем. Я быстро подошел к собаке и увидел в боку железный дротик. Я его выдернул. Позже ветеринар сказал, что это спасло собаку", - рассказал он.

Сотрудник администрации Центрального района сказал корреспонденту "Кавказского узла", что стрелял в собаку в целях самообороны, так как животное кинулось на его пятилетнюю дочь. "Моя супруга и дочь вышли в магазин за продуктами. В это время я патрулировал город, так как вхожу в мобильную группу по охране общественного порядка. Моя супруга шла с дочерью, которая ехала на самокате по улице Навагинская. Собака стала кидаться на мою дочь, ребенок испугался. Я отвлек внимание этой собаки от дочери на себя, и она побежала за мной", -рассказал он.

По словам чиновника, у него в машине лежала пневматическая винтовка после ремонта, в ней был дротик, который, видимо, оставили там после ремонта. "Я не знал, что винтовка заряжена этим дротиком. Я не целился в эту собаку, просто хотел напугать ее. Нажал на курок и попал. Собака жива. Ей оказана необходимая помощь", - сказал он. По словам сотрудника мэрии, дротик не был начинен ядом.

"Надеюсь, что меня оправдают, так как это была вынужденная оборона. У меня четыре свидетеля, которые могут это подтвердить", - сказал он.

Чиновник утверждает, что хорошо относится к животным и взял к себе домой на попечение собачку-дворнягу. "У нее были переломаны ноги. Выходил ее", - сказал он.

Зоозащитница Марина Савинова, которая принимала участие в спасении раненой собаки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у собаки добрый и покладистый нрав.

Она также сказала, что в течение последних 15 дней массовые отравления животных происходят в разных районах Сочи. Волна отравлений животных ежегодно совпадает с началом подготовки города к курортному сезону, указала Савинова.

Единственно возможные действия с безнадзорными животными, прописанные в законе «Об ответственном обращении с животными», - отлов, помещение в приют для вакцинации, стерилизации и выпуск на прежнее место обитания, сказала зоозащитница. "Мы требуем от органов исполнительной власти, органов, следящих за правопорядком в нашем городе, немедленного реагирования на такие преступления (случаи отравления животных)", - сказала Савинова.

Адвокат Сергей Костюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что наказание за жестокое обращение с животным предусмотрено статьей 245 УК России.

Максимальное наказание по пункту 1 статьи 245 УК России (жестокое обращение с животными) - до трех лет лишения свободы, по пункту 2 - до пяти лет лишения свободы.

Закон более строг к тем, кто жестоко обращается с животными, используя свое служебное положение, отметил он.