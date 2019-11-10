Зоозащитники на митинге в Сочи потребовали построить приюты для животных

10 ноября 2019, 19:00

Власти Краснодарского края должны построить приюты для бездомных животных, ввести программу стерилизации и обязать полицию реагировать на сообщения о живодерстве, заявили участники митинга в Сочи.

Согласованный властями митинг зоозащитников проходил сегодня с 12.00 до 16.00 на площади Южного мола. Он проводился в рамках Всероссийской акции в защиту животных "Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме!", передал присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Махачкалинские зоозащитники на пикете 9 ноября потребовали ужесточить наказание за издевательства над животными и запретить контактные зоопарки и цирки. Митинг зоозащитников в Волгограде 2 ноября собрал не менее 100 человек, его участники потребовали ускорить реализацию федерального закона об ответственном обращении с животными.

По оценкам организаторов, в митинге поучаствовали около 400 человек. Администрация Сочи оценила число участников акции приблизительно в 50 человек. "Эта цифра на протяжении митинга немного менялась", - сказал заместитель главы города Сочи Владимир Волков корреспонденту "Кавказского узла".

На митинге не было выступающих с трибуны с микрофоном, но все участники акции общались между собой. Некоторые участники держали плакаты в руках на протяжении всей акции, другие раскладывали их на земле. На плакатах было написано: "Сочинцы против убийства животных", "Требуем соблюдение ст.245 УК РФ", "Удел сильных - защищать слабых", "За что убивают наших друзей?", "Обидел животное? Ответь перед законом! Требуем внесение изменений в УК РФ и в КоАП РФ", "Цивилизованной стране - гуманные методы!", "Они тоже имеют право на жизнь". Многие митингующие пришли на акцию со своими питомцами.

"Активисты в течение митинга распространяли резолюцию и подписные листы, собирали подписи в защиту животных под резолюцией. Многие перезнакомились и обменялись контактами", - рассказала зоозащитница Марина Савинова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Савиновой, к 16.00 часам резолюцию подписали 400 человек, пришедшие на митинг. Копия резолюции и подписных листов имеются в распоряжении "Кавказского узла". "Акция по сбору подписей под обращением к властям продлится еще несколько дней на улицах города", - добавила активистка.

Активисты обращаются к правительству России с требованием внести изменения в существующие законодательные акты. "Установить более жесткую ответственность в Уголовном кодексе (ст. 245 УК РФ) за жестокое обращение с животными", - говорится в одном из документов.

Зоозащитники также требуют привести все законодательные акты в соответствие с Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными", принятым в декабре 2018 года. От законодательного собрания и администрации Краснодарского края они требуют наделения муниципальных органов власти государственными полномочиями по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных.

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" вступит в силу с 1 января 2020 года, отметила организатор митинга, зоозащитница Екатерина Гонтарева. "Мы считаем, что необходимо напомнить властным региональным структурам, что недопустимо много времени тратить на раскачку, проволочку и бюрократизм. С чем мы встретим 1 января 2020 года, зависит от них. В каждом регионе России свои специфические проблемы, в Сочи это проблемы с землями для приютов для животных. Они должны быть решены до начала 2020 года", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Животные должны быть защищены от жестокого обращения", - гласит часть 1 статьи 11 федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

В цивилизованном и здоровом обществе не должно быть места жестокости, заявила член рабочей группы зоозащитников Сочи Юлия Химченко. "Есть закон, но он не работает, потому что нет подзаконных актов, поэтому я здесь. Мы требуем, чтобы власти ответственно исполняли свои обязанности, подготовили все документы в ближайшее время, действовали согласно законам и сотрудничали с зоозащитниками, чтобы грамотно и гуманно решать проблему с безнадзорностью животных. Чтобы наконец были построены приюты, строго запретили живодерские тендеры, наладили работу с полицией, чтобы начали заводить дела и привлекать живодеров к уголовной ответственности. Также необходимо информировать население, в том числе и с помощью СМИ, о необходимости стерилизации, чипирования и гуманного отношения к животным, проводить в школах и детсадах акции, прививающие детям доброе и ответственное отношение животным", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

В Сочи остро стоит проблема брошенных животных - кошек, собак, лошадей и ослов, заявила 56-летняя госслужащая, волонтер Ирина Сорокина. "Животные погибают очень часто от травм, от голода, находим собак ужасно истощенными. Они погибают от безответственного отношения своих хозяев, ведь 50% из них - бывшие домашние животные. Раз мы не можем заставить людей заботиться о животных, взывая к милосердию, то необходимо это делать с помощью законов. Я пришла на митинг, чтобы потребовать от властей приютов, программ стерилизации, изменения отношения к проблеме", - заявила она.

Жительница Сочи Екатерина Коновалова на волонтерских началах занимается стерилизацией бездомных животных. "Начала я это делать, потому что не хотела видеть голодных, больных, нуждающихся в помощи котят и щенков на улицах своего района. Сейчас, спустя несколько лет, мне даже не нужно выходить на улицу, часто звонят сами жители с просьбой помочь. Обычно это малоимущие, у которых нет денег на стерилизацию новой прибившейся собаки или кошки у них во дворе. Но моих средств не хватает на все подобные просьбы помочь, а новые животные появляются даже не ежегодно, а ежемесячно. В основном это бывшие домашние животные или приплод от них. В нашем обществе нет понятия ответственности по отношению к домашним животным: это основная причина, по которой их бросают и дают бесконтрольно размножаться. Я считаю, понятие льготной стерилизации должно быть. Пока не будет таких правил, пока общество не начнет воспринимать стерилизацию, к примеру, как обязательную страховку на автомобиль, на улицах всегда будут появляться все новые несчастные бездомные животные", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

42-летняя Оксана Богомолова участвует в работе группы по гуманному регулированию численности безнадзорных животных. "В нашем городе очень большое количество животных, находящихся на улице. Все они подвергаются ежедневной опасности. Для уменьшения численности безнадзорных животных я помогала в их стерилизации. В 2018 году была создана рабочая группа, в которую я вступила. Считаю, что уменьшить численность [бездомных] животных можно тремя путями: массовой стерилизацией, помещением животных в приюты, которые должны быть в каждом из четырех районов города, и штрафами для владельцев животных за самовыгул. И еще считаю необходимым создать зоополицию, которая бы отслеживала выполнение закона о животных", - заявила активистка.

Принятие федерального закона "Об ответственном обращении с животными" стало победой российских зоозащитников, но региональные власти не спешат внедрять предусмотренные им механизмы, отмечает зоозащитник Юлия Бутрова.

"Правительство края сейчас имеет юридическое право создавать за счет бюджета приюты для безнадзорных животных, выделять на это финансирование, но не хватает политической воли, элементарного желания изменить подход к решению проблемы безнадзорных животных. Этого желания нет как у губернатора края, так и у краевого правительства. Но работа по отлову собак и кошек в городах Краснодарского края идет. Мы опасаемся, что позорная практика уничтожения животных за государственный счет будет продолжаться", - сказала она.