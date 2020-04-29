29 апреля 2020, 08:58
Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта
Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне конфликта с Нагорным Карабахом были обстреляны 24 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах позиций своих войск за сутки, днем ранее насчитало 25 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта.
"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.
Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района, стрельба велась также с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".