Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

29 апреля 2020, 08:58

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне конфликта с Нагорным Карабахом были обстреляны 24 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах позиций своих войск за сутки, днем ранее насчитало 25 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района, стрельба велась также с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

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