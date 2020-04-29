29 апреля 2020, 08:58

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне конфликта с Нагорным Карабахом были обстреляны 24 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 апреля Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах позиций своих войск за сутки, днем ранее насчитало 25 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района, стрельба велась также с территорий "близ оккупированных сел", говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 апреля 2020, 08:40

29 апреля 2020, 07:42

29 апреля 2020, 06:58

29 апреля 2020, 06:42

29 апреля 2020, 05:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи