27 апреля 2020, 18:47

Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 22

Новый случай смерти от коронавирусной инфекции зафиксирован в Азербайджане, и общее число умерших от COVID-19 достигло 22. Суточный прирост числа инфицированных составил 33 человека.

"Кавказский узел" писал, что 26 апреля в Азербайджане число заболевших коронавирусом составляло 1645 человек, число выздоровевших - 1139, а умерших - 21. 

За сутки в стране зафиксированы 33 новых случаев заражения COVID-19, а выздоровели и выписаны из больниц 23 человека, сообщил 27 апреля Оперативный штаб при Кабинете министров.

Таким образом, после 11 дней подряд, с 16 по 26 апреля, когда число число выздоровевших за сутки превышало число зараженных за аналогичный период, сегодня вновь зафиксирована противоположная ситуация.

Общее число инфицированных на 27 апреля достигло 1678. Из них 1162 выздоровели и 22 умерли. В больницах специального режима находятся на лечении  494 пациентов. Состояние 17 из них тяжелое, 26 – средней тяжести, остальных – стабильное. Проведено 128 807 тестовых исследований на коронавирус, отчитались в оперштабе.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои жилища, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях, говорится  в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Армения сохранила лидерство на Южном Кавказе по числу инфицированных коронавирусом", "Угроза кризиса подстегнула власти Азербайджана ужесточить преследование оппозиции", "1617 случаев заражения зарегистрированы в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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