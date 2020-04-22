Активисты поддержали обращение сирийской черкешенки к депутатам

22 апреля 2020, 01:10

88-летняя репатриантка Шазия Нух, приехавшая в Нальчик из Сирии, обратилась к депутатам Госдумы с просьбой принять поправки об ускоренном получении российского гражданства черкесам-соотечественникам из Сирии. Обязательный экзамен на знание русского языка, необходимый для получения гражданства, слишком сложный, считают правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее Шазия Нух обратилась к Владимиру Путину и Казбеку Кокову с просьбой предоставить ей российское гражданство. Знание одного из российских языков, преклонный возраст и состояние здоровья должны стать определяющим фактором для ускоренного получения гражданства, заявил правозащитник.

Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выразил готовность установить Шазии Нух ежемесячную пенсию от компании на ближайшие два года, сообщили вечером 21 апреля корреспонденту "Кавказского узла" в его пресс-службе.

Ранее Шазия Нух заявляла в своем обращении, что из-за того, что не имеет российского гражданства, не может оформить пенсию. При этом она страдает целым рядом хронических болезней и нуждается в постоянном лечении, а близких родственников, кто бы ей помогал, у нее не осталось, говорится в обращении.

После обращения к президенту России о предоставлении российского гражданства Шазия Нух получила ответ из управления по вопросам миграции в Кабардино-Балкарии, в котором черкеской репатриантке предложили "обратиться в комиссию МВД по республике по признанию иностранного гражданина носителем русского языка" для получения российского гражданства. Об этом говорится в новом обращении Нух, опубликованном на сайте change.org 19 апреля.

"В мои годы нет ни малейшего шанса научиться чтению и письму на русском языке и осилить необходимые знания по религии, истории, обществу России на таком уровне, чтобы я могла успешно сдать экзамен на гражданство, и комиссия могла признать меня носителем русского языка. К тому же основным критерием принятия решения комиссией является уровень владения языком выше среднего", - сообщается в обращении черкесской репатриантки.

По словам Нух, семь лет, с тех пор как она вернулась в Кабардино-Балкарию, ее поддерживают "добрые люди, которые покупают ей лекарства и все самое необходимое, но бесконечно рассчитывать на чье-то милосердие очень трудно". "Однако ничего другого не остается, так как, не имея гражданства России, не могу рассчитывать на получение даже минимальной пенсии. Вид на жительство, который получила женщина три года назад, не дает ей такого права", - пожаловалась Нух.

В связи с этим Нух обратилась к депутатам республики, Госдумы России, а также сенаторам и уполномоченной по правам человека в России с инициативой о внесении поправок в закон "О гражданстве", касающихся возможности упрощенного и ускоренного предоставления российского гражданства черкесам-соотечественникам из Сирии. На 00.30 мск сегодня петицию подписали 202 человека.

Петицию на change.org разместила Ольга Бегрет, одна из соучредителей общественной организации помощи сирийским репатриантам "Очаг". По словам Бегрет, после обращения к Путину Шазия жила с надеждой на положительное решение ее вопроса и была просто в отчаянии, когда получила ответ из миграционной службы.

"Учитывая ее бедственное положение, преклонный возраст, зная обо всех ее проблемах, а в большинстве своём это и проблемы многих репатриантов из Сирии, мы решили помочь Шазии и разместили на сайте ее обращение. Конечно же, самая главная проблема всех соотечественников - черкесов, в первую очередь из Сирии - это получение российского гражданства, о чем неоднократно заявляли в своих обращениях во всевозможные вышестоящие инстанции России правозащитники, черкесские общественные организации и сами соотечественники из Сирии. Таких обращений было за эти годы несколько десятков", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Бегрет.

Ранее черкесские репатрианты пожаловались на волокиту чиновников при получении российского гражданства. За 2019 год в госпрограмме по переселению черкесских соотечественников на родину приняли участие всего шесть семей, сообщил глава комитета Адыгеи по делам национальностей Аскер Шхалахов. В республике на основании вида на жительство проживает около 350 соотечественников, прибывших из Сирии, которые также нуждаются в лояльном отношении государства, заявил председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

По ее словам, российские власти попросту проигнорировали все обращения, "несмотря на катастрофу в Сирии, где за годы военных действий погибли несколько сотен наших соотечественников - представителей черкесской диаспоры, включая стариков и детей".

"Наши соотечественники, прибывшие из Сирии, и по большей части проживающие в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, давно интегрировались в общество, стараются вносить свой посильный вклад в развитие экономики регионов. Они, как правило, владеют на хорошем уровне родным черкесским языком. При этом понимают необходимость изучения русского языка, большинство на неплохом уровне уже владеют разговорной речью, но это никак не гарантирует успешную сдачу экзамена на "носительство русского языка", так как сам экзамен достаточно сложный", - отметила правозащитница.

Судьба Шазии Нух ярко демонстрирует отношение современного российского руководства к черкеской проблеме, заявил руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

"(Проблема) заключается в том, что (российское руководство) не хочет признавать (репатриантов из Сирии) российскими соотечественниками, что, на мой взгляд, является дискриминацией по этническому признаку", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Хатажуков.

Правозащитник отметил, что в Сирии такая же катастрофа, как в Донбассе, но при этом сирийские черкесы не подпадают под российские программы об упрощенном получении гражданства, хотя, по его мнению, они тоже является российскими соотечественниками.

После того,как в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию, и население ДНР и ЛНР начало массово прибывать в Россию. 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик. Украинский МИД осудил раздачу российских паспортов жителям Донбасса. Материалы о влиянии конфликта на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

"Считаю нужным обратить особое внимание на требование обязательной сдачи экзамена по русскому языку для претендующих на получение российского гражданства. Как правило, большинство из них не выдерживают это испытание, потому что требуется знание языка чуть ли не в совершенстве. Мы считаем, что для получения (репатриантами из Сирии) российского гражданства достаточным является знание черкесского языка, так как черкесский язык наряду с русским в (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее), согласно Конституции России, является государственным языком", - заявил правозащитник.

По словам Хатажукова, черкесские репатрианты в дальнейшем очень быстро овладевают русским языком, потому что они прекрасно понимают, что он является государственным на всей территорий страны и без его знания невозможно полноценное проживание в России.

У черкесских репатриантов из Сирии и Турции нет возможности получить гражданство России по упрощенной процедуре, сказал ранее "Кавказскому узлу" глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Он связал это с тем, что ранее Владимир Путин в своем обращении к парламенту назвал российскими соотечественниками тех, кто говорит на русском языке и является носителем русской культуры.

С 2012 года по настоящее время различные разрешительные документы для законного пребывания и проживания на территории Кабардино-Балкарии получили 2302 этнических черкеса, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД по республике. В том числе разрешение на временное проживание - 495 человек, вид на жительство – 834 человека, право на приобретение российского гражданство получили 306 человек.

Временное убежище было предоставлено 667 лицам, из них на 1 марта в республике остались 11 человек, уточнили в ведомстве.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами, как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в справке "Кавказская война", подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Сирия в огне", а новости о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос".