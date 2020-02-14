Черкесы из Сирии оказались за бортом программы переселения соотечественников в Адыгею

14 февраля 2020, 05:12

За 2019 год в госпрограмме по переселению черкесских соотечественников на родину приняли участие всего шесть семей, сообщил глава комитета Адыгеи по делам национальностей Аскер Шхалахов. В республике на основании вида на жительство проживает около 350 соотечественников, прибывших из Сирии, которые также нуждаются в лояльном отношении государства, заявил председатель "Адыгэ Хасе" Краснодарского края Аскер Сохт.

Как сообщал "Кавказский узел", черкесские репатрианты пожаловались на волокиту чиновников при получении российского гражданства. В 2018 году правительство РФ утвердило программу по добровольному переселению соотечественников по Адыгее и Карачаево-Черкесии. В программу впервые вписана черкесская диаспора зарубежья. В 2019 году такая же программа была утверждена по Кабардино-Балкарии. Программа по содействию добровольному переселению соотечественников не работает из-за волокиты чиновников, рассказали в августе 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

В 2019 году участниками программы переселения стали шесть семей. "Свидетельство участников программы получили два гражданина Турции, два гражданина Иордании, один гражданин Сирии и два члена его семьи, один гражданин Узбекистана и три члена его семьи. При этом планировалось принять пять участников программы и 15 членов их семей", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета Адыгеи по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Аскер Шхалахов.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Программа рассчитана на 2019-2021 годы, в ней могут участвовать как соотечественники, проживающие за рубежом, так и проживающие на территории России, а также прибывшие в Россию в экстренном порядке, признанные беженцами или получившие временное убежище. Для участия важно знание русского языка, но от экзамена освобождены женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет и дети, не достигшие 18-летнего возраста. Переселенцы имеют право на компенсацию проезда к будущему месту проживания, медицинское освидетельствование, признание образования или квалификации, оплату госпошлины за оформление документов, единовременное пособие на обустройство и беспошлинное оформление вещей и машин на таможне, рассказал Аскер Шхалахов.

"В основном это молодые люди от 30 до 50 лет, с высшим образованием и опытом работы, активные и целеустремленные, владеющие русским языком. Служба занятости Адыгеи оказывает содействие в трудоустройстве, подбирает работу заранее по присланным анкетам. Все участники имеют высшее образование. Это инженер-электрик, строитель, экономист, бакалавр по спортивному воспитанию, стоматолог-хирург, инженер автоматизированных систем обработки информации. Двое являются предпринимателями", - сообщил глава комитета.

Председатель общественной организации "Адыгэ Хасе" Краснодарского края Аскер Сохт раскритиковал реализацию госпрограммы. "Мое личное мнение, стоит задача имитировать бурную деятельность, но всеми силами сорвать реализацию программы, закладывая в нее непреодолимые препятствия. В программе могут принять участие ежегодно шесть семей. А в Адыгее только из Сирии проживают уже более семи лет на основании вида на жительство около 350 соотечественников. Расчет показывает, не затрагивая соотечественников, проживающих за рубежом, что участие уже проживающих в Адыгее соотечественников растянется более чем на двадцать лет. При том, что сама программа рассчитана на 2019-2021 годы", – сказал Аскер Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

У черкесских репатриантов из Сирии и Турции нет возможности получить гражданство России по упрощенной процедуре, сказал ранее "Кавказскому узлу" глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Он связал это с тем, что ранее Владимир Путин в своем обращении к парламенту назвал российскими соотечественниками тех, кто говорит на русском языке и является носителем русской культуры. День репатриантов учрежден в Адыгее 1 августа 1998 года. В этот день первый самолет с косовскими адыгами прибыли в республику и был основан аул Мафехабль, где поселились репатрианты.

"Самая большая проблема которая, на мой взгляд, сознательно заложена в программу – это игнорирование проблем тех переселенцев, которые уже проживают в Адыгее. Нельзя приглашать из-за рубежа новых соотечественников, не решив проблемы тех, кто уже переселился в республику. Новым репатриантам нужно предоставлять работу, жилье и социальные гарантии. Тогда как соотечественники, уже проживающие в республике, хотя имеют работу и место жительства, но социальные проблемы вынуждены решать своими силами", – подчеркнул представитель "Адыгэ Хасе".

Он добавил, что в качестве ограничения в программе выступает то, что в ней не могут принять участие студенты, обучающиеся в Адыгее, а также трудящиеся и фермеры, работающие на территории республики. "Люди хотят принять участие в госпрограмме, надо дать им такую возможность изменив перечень специальностей. В 2019 году прием документов в рамках программы стартовал лишь к декабрю. Такая же практика, видимо, будет и в 2020 году. Причины этих действий не объясняются. На сегодняшний день прием документов за текущий год не начат", – заключил Сохт.

В управлении по вопросам миграции МВД по республике Адыгея подтвердили, что если соотечественник приехал в Адыгею, то заявку на участие в программе он должен подавать по месту постоянного жительства. "Если человек приехал в Россию по визе, то он не может подать документы к нам в управление. Он должен подавать их по месту постоянного жительства. Если, к примеру, он из Иордании, или Израиля, то он должен обратиться в консульства в этих странах", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" специалист управления по вопросам миграции МВД по Адыгее.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".