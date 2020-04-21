Пользователи Instagram раскритиковали посты при въезде в Махачкалу

21 апреля 2020, 01:55

Ограничения на въезд и выезд из Махачкалы привели к заторам. Силовики воспользовались ситуацией, чтобы штрафовать водителей, заявили комментаторы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", на въездах в города и районы Дагестана 19 апреля были установлены блокпосты. Принятые ранее меры по недопущению распространения коронавируса не принесли ожидаемых результатов, пояснило республиканское МВД. Въезд в Махачкалу разрешен только по прописке, на нарушителей режима самоизоляции составляют административные протоколы, сообщили пользователи соцсетей.

Дагестан является лидером среди регионов СКФО и ЮФО по числу смертей от коронавируса - их в регионе девять. По состоянию на 19 апреля, в реанимации центра инфекционных болезней находились 13 человек, среди них один младенец. В тяжелом состоянии помещен в реанимацию и вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов.

К 12.00 мск на выезде из Махачкалы в сторону Буйнакска и Кизилюрта стояли полицейские. Они пропускали транспорт небольшими группами. Из-за этого на проспекте Акушинского скопились машины. Один из водителей сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что стоит в пробке около 10 минут. При этом дорога в сторону Кизилюрта была свободна. По словам продавца кофе у трассы, заторы на северном выезде у Махачкалы появились с 19 апреля. К 13.00 мск пост на выезде из Махачкалы был снят, хотя поблизости остался дежурить наряд ДПС.

Пробка возникла и на въезде в Махачкалу, где открыта лишь одна полоса. Силовики проверяют документы. По словам одного из сотрудников полиции, въезд разрешен только с махачкалинской пропиской. Медработников пропускают без ограничений.

Дорога в объезд Махачкалы открыта, но и там образовался затор из большегрузов. Водитель одной из фур около 13.37 мск 20 апреля рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что около часа стоит у Махачкалы на участке федеральной трассы между Кизилюртом и Дербентом. "Мне сейчас не нужно в Махачкалу. Я хотел ее объехать, чтобы попасть в Каспийск, но вынужден стоять в пробке. За час я проехал всего лишь 50 метров", - посетовал водитель.

За полчаса у пропускного пункта на въезде в город корреспондент "Кавказского узла" не зафиксировал ни одного случая составления протокола о нарушении режима самоизоляции.

В Instagram силовиков раскритиковали за составление административных протоколов

Затора при южном въезде в Махачкалу нет, отметил сегодня пользователь соцсети Instagram abubakr5550125 в паблике "Голос Дагестана". "С южной стороны спокойно заезжают", - написал он в комментарии к публикации от 19 апреля о заторах на северном въезде. "Оставьте машины за постом где-нибудь, а в город - пешком. Многие так идут", - посоветовал mukhammadovmo.

"Они работают не для того, чтобы народ защитить от вируса, а для того, чтобы заработать, из-за этого им не верят", - прокомментировал действия силовиков g.g.g_001. "Не знают, как с людей деньги содрать", - согласилась malika160358.

К 01.55 мск сегодня, 21 апреля, эта публикация в сообществе "Голос Дагестана", сделанная около 17.00 мск 19 апреля, собрала 84 468 тысячи просмотров и 508 комментариев. У паблика 924 тысячи подписчиков.

Силовики пропускают в Махачкалу только при условии составления протокола, сообщил сегодня rasulovv.11 в комментарии к аналогичной публикации в том же сообществе. "Они сказали: мы протокол напишем, и только тогда вы сможете проехать в город", - написал он. "Короче, если протокол напишут, то можно по своим делам ехать, вирус не заразит. Думают, как бы содрать деньги", - сделал вывод o.ruslan.g.

Комментаторы к этой публикации также раскритиковали силовиков за поборы. "Не думала я, что увижу такое враждебное отношение власти к народу в открытом виде. То есть они этого даже не скрывают. Людям уже кушать нечего, а они новый вид бизнеса для себя открыли", - написала cake.pro. "Если есть [у водителей] немного денег, надо их до конца отжать", - попытался пояснить логику силовиков magdasarr. "Каждый будет делать то, что говорят сверху, чтобы не потерять работу", - отметил amd228_.

К 01.55 мск сегодня, 21 апреля, эта публикация в сообществе "Голос Дагестана", сделанная около 20.00 мск 19 апреля, собрала 126 783 просмотра и 832 комментария.

Какими-либо комментариями от официальных представителей МВД по Дагестану, а также от властей республики относительно установки постов на въездах в Махачкалу "Кавказский узел" пока не располагает.

Режим самоизоляции действует в Дагестане с 1 апреля, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" не менее шести раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".