20 апреля 2020, 05:39
СМИ сообщили о тяжелом состоянии зараженного коронавирусом вице-премьера Дагестана
Вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов в тяжелом состоянии находится в реанимации, все, кто контактировал с ним, самоизолированы, сообщают СМИ.
Как писал "Кавказский узел", по данным на 19 апреля, в Дагестане подтверждены 292 случая заражения коронавирусом. За время наблюдений 28 человек выздоровели, девять умерли.
С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 19 апреля на въездах в города и районы в республике установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" не менее шести раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".
Вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ), пишет 18 апреля РИА "Дербент".
По данным издания, более недели тестирование подтвердило заражение Карибова коронавирусом. На больничном он находится с 9 апреля.
В настоящее время состояние здоровья вице-премьера немного улучшилось. Все, кто находился с ним в контакте, отправлены на домашнюю самоизоляцию, сообщает 19 апреля "Лезги-газет".
На сайте правительства Республики Дагестан, по данным на 05.39 мск сегодня, 20 апреля, официального подтверждения заражения Анатолия Карибова коронавирусом нет.
Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".