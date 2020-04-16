Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

16 апреля 2020, 09:16

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении, насчитав 22 нарушения режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не прокомментировали данное заявление на своих сайтах.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".