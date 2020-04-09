Сотрудники полиции во время карантина в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

09 апреля 2020, 09:03

Житель Кубани добился отмены протокола за перевозку беременной жены во время карантина

Протокол на жителя Крымска был составлен за то, что он без спецпропуска на автомобиль вез супругу на своей машине в женскую консультацию.

Как писал "Кавказский узел", свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, а спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают, заявили местные жители. Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей.

С 26 марта в Краснодарском крае закрыты до особого распоряжения развлекательные центры, кинотеатры, аквапарки и другие заведения. С 31 марта в крае введен режим карантина, выдача спецпропусков на передвижение  привела к очередям по всему региону, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Житель Краснодарского края 8 апреля добился в суде аннулирования протокола, который был составлен на него за то, что он вез беременную жену к врачу во время карантина, сообщило в тот же день издание "Такие дела".

Протокол на жителя Крымска был составлен 3 апреля, когда он вместе с женой ехал на своем автомобиле в медицинское учреждение. Во время поездки семейная пара попала в ДТП, пояснила супруга жителя Крымска.

"После этого сотрудник у нас попросил спецпропуск, мы сказали, что у нас нет пропуска на автомобиль. Он спросил: "Куда вы едете?" Я сказала, что в женскую консультацию, так как состою на учете по беременности, и представила ему заключение от своего врача о том, что прохожу лечение в дневном стационаре. Кондратьев сказал же, что люди могут выезжать в экстренных случаях. На что он мне сказал, что это не экстренно, и выписал протокол", - процитировало участницу инцидента издание.

Мужчине было вменено нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему грозило от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, информировало 8 апреля издание "Юга.ру".

 В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, "Кавказский узел" собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Сочинцы начали игнорировать режим карантина", "Два жителя Туапсе оштрафованы за нарушение карантина", "Юга.ру" сообщили о кризисе благотворительности на Кубани из-за коронавируса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 апреля 2020, 12:00

  • Правозащитники сочли высокими шансы заключенных с Кавказа на помилование

    Призыв помиловать заключенных из-за угрозы коронавируса будет услышан властями России, и под амнистию попадут, в частности, активисты на Северном Кавказе, предположили правозащитники, поддержавшие петицию об освобождении осужденных. В соседней Грузии, где власти закрыли спецтюрьму для чиновников, кампания в поддержку заключенных не проводится.

09 апреля 2020, 11:53

09 апреля 2020, 11:06

09 апреля 2020, 10:58

09 апреля 2020, 10:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи