09 апреля 2020, 09:03
Житель Кубани добился отмены протокола за перевозку беременной жены во время карантина
Протокол на жителя Крымска был составлен за то, что он без спецпропуска на автомобиль вез супругу на своей машине в женскую консультацию.
Как писал "Кавказский узел", свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, а спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают, заявили местные жители. Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей.
С 26 марта в Краснодарском крае закрыты до особого распоряжения развлекательные центры, кинотеатры, аквапарки и другие заведения. С 31 марта в крае введен режим карантина, выдача спецпропусков на передвижение привела к очередям по всему региону, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Житель Краснодарского края 8 апреля добился в суде аннулирования протокола, который был составлен на него за то, что он вез беременную жену к врачу во время карантина, сообщило в тот же день издание "Такие дела".
Протокол на жителя Крымска был составлен 3 апреля, когда он вместе с женой ехал на своем автомобиле в медицинское учреждение. Во время поездки семейная пара попала в ДТП, пояснила супруга жителя Крымска.
"После этого сотрудник у нас попросил спецпропуск, мы сказали, что у нас нет пропуска на автомобиль. Он спросил: "Куда вы едете?" Я сказала, что в женскую консультацию, так как состою на учете по беременности, и представила ему заключение от своего врача о том, что прохожу лечение в дневном стационаре. Кондратьев сказал же, что люди могут выезжать в экстренных случаях. На что он мне сказал, что это не экстренно, и выписал протокол", - процитировало участницу инцидента издание.
Мужчине было вменено нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему грозило от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, информировало 8 апреля издание "Юга.ру".
В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".