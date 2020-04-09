Житель Кубани добился отмены протокола за перевозку беременной жены во время карантина

09 апреля 2020, 09:03

Протокол на жителя Крымска был составлен за то, что он без спецпропуска на автомобиль вез супругу на своей машине в женскую консультацию.

Как писал "Кавказский узел", свободное передвижение по Краснодарскому краю запрещено, а спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают, заявили местные жители. Выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей.

С 26 марта в Краснодарском крае закрыты до особого распоряжения развлекательные центры, кинотеатры, аквапарки и другие заведения. С 31 марта в крае введен режим карантина, выдача спецпропусков на передвижение привела к очередям по всему региону, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Житель Краснодарского края 8 апреля добился в суде аннулирования протокола, который был составлен на него за то, что он вез беременную жену к врачу во время карантина, сообщило в тот же день издание "Такие дела".

Протокол на жителя Крымска был составлен 3 апреля, когда он вместе с женой ехал на своем автомобиле в медицинское учреждение. Во время поездки семейная пара попала в ДТП, пояснила супруга жителя Крымска.

"После этого сотрудник у нас попросил спецпропуск, мы сказали, что у нас нет пропуска на автомобиль. Он спросил: "Куда вы едете?" Я сказала, что в женскую консультацию, так как состою на учете по беременности, и представила ему заключение от своего врача о том, что прохожу лечение в дневном стационаре. Кондратьев сказал же, что люди могут выезжать в экстренных случаях. На что он мне сказал, что это не экстренно, и выписал протокол", - процитировало участницу инцидента издание.

Мужчине было вменено нарушение части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему грозило от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, информировало 8 апреля издание "Юга.ру".

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".