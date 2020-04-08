08 апреля 2020, 02:25

Девять осужденных помилованы в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала по случаю Благовещения отбывающих наказание матерей несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили 6 января по случаю Рождества помиловала пятерых человек. Помилование нескольких заключенных на фоне сотен ждавших амнистии правозащитники назвали несерьезным, а отказ помиловать протоиерея Мамаладзе сочли неоправданным.

Мораторий на помилования действовал в Грузии до 6 января.  Он был введет после того. как в число помилованных президентом 28 августа 2019 года вошел Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Это решение подверглось критике со стороны не только оппозиции, но и членов правящей партии "Грузинская мечта". Генпрокуратура Грузии начала расследование заявлений оппозиционных депутатов о коррупции при помиловании осужденных.

Президент Грузии 7 апреля издала акт о помиловании 9 осужденных женщин в связи с праздником Благовещения, передает со ссылкой на администрацию президента "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Все осужденные имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей, а совершенные ими преступления не попадают в категорию насильственных преступлений.

Напомним, 6 января сторонники священники Георгия Мамаладзе, осужденного в 2017 году за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха и незаконное хранение оружия, провели акцию протеста в центре Гори из-за отказа президента Грузии помиловать его.

В марте с просьбой о помиловании к Зурабишвили также обратился один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава. Его адвокат сослался на договоренность между властью и оппозицией по освобождению политзаключенных.

Примечание:

"В Грузии помилованы 11 осужденных", "Грузинские теологи назвали протоиерея Мамаладзе жертвой провокации", "Юрист патриархии Грузии заявил о причастности митрополита к делу Мамаладзе"

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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