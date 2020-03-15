Гиги Угулава, 2015 год. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

15 марта 2020, 07:16

Гиги Угулава обратился к президенту Грузии с просьбой о помиловании

Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании. Его адвокат сослался на договоренность между властью и оппозицией по освобождению политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля 2018 года суд назначил одному из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулаве один год и три месяца тюрьмы по делу о растрате около 20 миллионов долларов США, но счел наказание отбытым. 10 февраля Верховный суд по кассационной жалобе увеличил срок до трех лет и двух месяцев, приговорив его к реальному сроку.  После этого оппозиция Грузии отказалась от переговоров с властью, поскольку их лидеры сочли приговор политически мотивированным. Коллегия Верховного суда Грузии, вынесшая приговор Угулаве, была предвзята, поскольку ее возглавил Шалва Тадумадзе, который был Генпрокурором Грузии во время расследования, указали омбудсмен и представители НПО.9 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Гиги Угулавы подлежит рассмотрению по принятым правилам.

В сентябре 2015 года суд приговорил Угулаву к девяти годам тюрьмы по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе присвоении телекомпании "Имеди" и  давлении на членов избиркома. В результате амнистии и переквалификации обвинения он вышел на свободу 6 января 2017 года, говорится в биографической справке о Гиги Угулаве, опубликованной на "Кавказском узле".

Угулава, обратившийся к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании, указал, что во время переговоров правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» с оппозицией было достигнуто соглашение по освобождению политзаключенных, сообщил адвокат Угулавы Бека Басилая. 

«У президента Грузии есть эксклюзивная прерогатива, принять решение о помиловании заключенного, после прекращения правового делопроизводства и вынесения приговора», - сказал адвокат в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» 14 марта (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Депутат парламент от «Европейской Грузии» Георгий Бокерия подтвердил, что власти и оппозиция на переговорах достигли в том числе соглашения по вопросу политзаключенных.
 
«Все знают, что соглашение написано и что желательно его использовать. Угулаву необходимо освободить», - сказал Бокерия в эфире телекомпании.

"Кавказский узел" публикует материалы об уголовном преследовании Угулавы на тематической странице "Дело Гиги Угулавы".

Примечание:

"Омбудсмен и правозащитники указали на предвзятость суда по делу Угулавы", "Оппозиция Грузии отказалась от переговоров с властью после приговора Угулаве", "Суд в Тбилиси рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Гиги Угулаве".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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