Активисты в Кабардино-Балкарии помогли продуктами сирийским репатриантам

07 апреля 2020, 19:41

Сирийские репатрианты в Кабардино-Балкарии остались без заработка после закрытия заведений общепита из-за угрозы распространения коронавируса в республике. Черкесские активисты объявили сбор средств для них и уже раздали купленные на собранные деньги более сотни продуктовых наборов.

Как писал "Кавказский узел", черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. К концу 2018 года поток репатриантов сократился в связи с нормализацией ситуации в Сирии, при этом количество квот на переселение осталось прежним. Репатриантам среднего и старшего возраста сложно адаптироваться в России, выучить язык и найти работу, сообщили ранее этнические черкесы, переехавшие в Адыгею из Сирии.

Сообщение о том, что Положение репатриантов из Сирии осложнилось из-за коронавируса, поступило 5 апреля на смс-сервис "Кавказского узла". "В связи с распространением коронавируса осложнилось положение репатриантов из Сирии. Многие потеряли работу и испытывают материальные трудности, в том числе с оплатой съёмных квартир. В связи с этим старейшины репатриантов через социальные сети объявили сбор средств для помощи наиболее пострадавшим семьям. На сегодняшний день собрано около 70 тыс. рублей, оказывается и другая помощь ", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Активисты оказали помощь сирийским репатриантам

Основная масса репатриантов-черкесов из Сирии в Кабардино-Балкарии оказалась в трудном материальном положении, так как они работают в общепите, а в связи с распространением коронавируса кафе, рестораны оказались закрыты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист общественной организации «Черкесский ренессанс» Ратмир Каров. По его словам, у многих репатриантов нет российского гражданства, и они были трудоустроены без официального оформления.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных достигло 13. С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

"Зарплаты нет, многие живут на съемных квартирах, сейчас положение ухудшилось у многих граждан России, и у репатриантов, конечно, тоже. Но им сложнее, чем другим - проблемы с документами, со знанием языка, и продлить документы невозможно, поскольку госорганы закрыты", - рассказал Каров.

Он добавил, что его организация много лет организует сбор для нуждающихся репатриантов. "Если мы узнаем о какой-то проблеме у них, сразу сбор объявляем, это отработанная технология. Сборы в соцсетях - это основной метод сбора денег во всем мире", - рассказал активист.

При этом он отметил, что Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии при участии республиканских властей провело благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов 2294 малоимущим семьям, в их число вошло 98 сирийских репатриантов. "Кому не хватило наборов, которые раздавало ДУМ, мы на собранные средства закупили и передали. Сбор средств не остановлен, те деньги, которые люди будут присылать, тоже пойдут на экстренные нужды репатриантов", - сказал Каров.

Волонтер благотворительной организации "Пэрыт" Гази, который занимался развозом продуктов нуждающимся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в общей сложности продуктовые наборы на собранные средства закупили для 73 семей. Сегодня на сумму еще 15 тысяч рублей были закуплены продукты для черкесских студентов Кабардино-Балкарского университета в связи с тем, что их родители также остались без работы во время пандемии коронавируса, и они находятся в тяжелом финансовом положении.

"Сегодня я привез в общежитие 33 пакета продуктов. Для ребят-черкесов из Турции, Иордании и Сирии", - рассказал Гази.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Активисты пытаются помочь репатриантам принять участие в программе по переселению соотечественников

В Кабардино-Балкарии проживает 1500 репатриантов из Сирии, сообщил председатель общественной организации "Пэрыт" Аттила Гюсер. По его словам, в связи с распространением коронавируса в республике программа по добровольному переселению соотечественников была приостановлена.

"Официально никто об этом не заявлял, но, поскольку госслужбы работают в режиме самоизоляции, документы на участие в программе не принимают. У нас в республике эту программу приняли только в прошлом году, люди не знали даже об этом. Мы узнали в конце года и ждали какой-то информации, люди какой категории туда попадают", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гюсер.

По его словам, из-за неинформированности в 2019 году ни один репатриант из Сирии в программе не принял участие. "Потом нам уже сказали, что надо было пяти семьям оформлять документы. В этом году мы уже знаем, что 10 семей могут участвовать в программе. Мы информацию людям передали, документы можно подать здесь в республике, можно за границей, в российских консульствах в Сирии, Турции, Израиле, Иордании", - сообщил Гюсер.

Он подтвердил, что семьям репатриантов сейчас тяжело выживать, но указал на то, что в Кабардино-Балкарии развита взаимовыручка и им приходят на помощь. "Есть люди, у кого есть средства, предприниматели, которые покупают продукты и другие необходимые вещи. Никто не голодает, это точно", - заключил Гюсер.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Черкесская репатриантка рассказала, как выживает ее семья

Черкесская репатриантка из Сирии Уалид Дугуш сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в Кабардино-Балкарию ее семья – она, муж и трое детей - переехала четыре года назад. Сейчас женщина изучает русский язык, поскольку без его знания невозможно получить российское гражданство. Она сказала, что муж работал в общепите, но в связи с закрытием кафе, остался без работы.

"Моя старшая дочь учится в Майкопе в университете и там же работает, она нам помогает оплачивать жилье. Я работу найти не могу из-за плохого знания русского языка, а муж потерял работу сейчас", - рассказала женщина.

Она отметила, что вторая дочь также учится в университете, младший сын - ученик 11-го класса. По словам Уалид, ее детям изучение русского языка далось легко, поэтому они могут учиться и работать. "Мы все получили вид на жительство, в этом году хотим принять участие в программе по переселению соотечественников", - рассказала женщина.

По словам Уалид, она получила продуктовый набор, в нем необходимые крупы, подсолнечное масло, сахар и чай. "Добрые люди нам помогают во всем. Мы здесь все эти четыре года чувствуем поддержку", - заключила женщина.

Ранее сообщалось, что пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе. Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Сирия в огне", новости о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".