Универмаг, Батайск. Фото: Nadezhda1990 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bataysk

06 апреля 2020, 09:58

Депутат из Батайска потребовал отменить режим самоизоляции

Батайский депутат Родион Башкатов подал в суд иск, в котором потребовал отменить постановление губернатора Ростовской области о режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Ограничения на передвижения нарушают конституционные права людей, предположил депутат.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области с 31 марта действует режим самоизоляции: жителям региона запрещено покидать места своего проживания, разрешено только выходить за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор и выгуливать домашних животных в радиусе ста метров от жилья. С 6 марта в Ростове-на-Дону сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах и сформированы наряды для патрулирования улиц.

В Ростовской области по состоянию на 5 апреля насчитывается не менее девяти зараженных коронавирусом,  говорится в обновляемой хронике "Коронавирус добрался до Кавказа". В областной столице сокращено количество общественного транспорта на линиях, установлены усиленные посты на въездах и сформированы наряды для патрулирования улиц.

Депутат от партии КПРФ в гордуме Батайска Родион Башкатов обратился в Ростовский областной суд с административным иском  к губернатору Василию Голубеву и правительству области из-за объявленного в регионе режима самоизоляции, сообщил 5 апреля  Donnews.

В иске он потребовал признать распоряжение губернатора Ростовской области "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" недействительным, сообщил сайт 1rnd. Башкатов указал в иске, что распоряжение губернатора нарушило права жителей Ростовской области, предусмотренные Конституцией России. Без введения режима чрезвычайного положения в России запрещать перемещение граждан нельзя, считает он.

В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия, следует из статьи 56 "Конституции России", текст которой опубликован на "Кавказском узле".

Смертность от коронавирусной инфекции не превышает смертность от гриппа, указал депутат, сославшись на "выводы специалистов-эпидемиологов". "Основания для введения ограничений прав и свобод человека объективно отсутствуют в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Ростовской области", - написало со ссылкой на копию документа издание.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Примечание:

"Минздрав Калмыкии пригрозил принудительно госпитализировать нарушителей карантина", "Жители Чечни раскритиковали власти за непоследовательность в мерах карантина", "Житель Гудермеса публично извинился за шутку над режимом карантина".

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