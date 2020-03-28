Пользователи сети ответили коронавирусу антикризисными проектами

28 марта 2020, 15:39

Каталог "Карантинум" собрал ссылки на более 150 ресурсов и проектов, которые помогут с пользой и удовольствием провести время, несмотря на ограничения из-за коронавируса, а также помочь людям из группы риска, получить психологическую и юридическую помощь.

Что представляет собой коронавирус и как обстоит ситуация с опасной инфекцией в регионах юга России и странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Карантинум" разбит на 14 разделов, первый из которых - "Официальные ресурсы и статистика". В нем собраны ссылки на российские и англоязычные интернет-ресурсы с официальными данными о ситуации, связанной с коронавирусом в России и мире.

В разделе "Благотворительные организации и акции" собраны проекты благотворительной направленности и акции поддержки на фоне пандемии. Там представлена информация о поиске волонтеров и поддержке людей из группы риска - доставке продуктов пожилым, обучении врачей и волонтеров. Среди представленных здесь ссылок проекты по производству модных масок от дизайнеров, психологической помощи, работе со стрессом во время кризиса.

Так, проект "Ночлежки" подробно рассказывает о том, как помогают бездомным во время эпидемии в разных странах. В России такого пока нет, но продолжают работать приюты и пункты обогрева самой "Ночлежки".

Юридическая помощь в кризис – проект от международной правозащитной группы "Агора", в которую за последний месяц обратились порядка 20 человек, столкнувшихся с различными проблемами из-за пандемии. "Людей принудительно госпитализировали, несмотря на отрицательные анализы на коронавирус, штрафовали за вынос мусора, использовали систему распознавания лиц, удерживали в карантине без соответствующего решения, - говорится на сайте организации. - В последние дни ситуация только осложнилась". В созданный "Агорой" оперативный штаб вошли адвокаты из разных регионов страны.

В свою очередь MarketMedia запустило акцию #поддерживрача. Это проект по доставке еды врачам от крупных бизнес-компаний. "Медицинский персонал сейчас работает с повышенной нагрузкой. Мы очень хотим поддержать врачей. Мы начинаем с Петербурга, просто потому что это наш родной город. Но рассчитываем подключить к нашей инициативе и другие российские города", - говорится на сайте компании.

Один из самых больших разделов "Карантинума" - "Образование". В нем собраны и ресурсы для самообразования, и сайты образовательных учреждений, перешедших в онлайн-режим.

Обучению и воспитанию детей посвящен отдельный блок со ссылками на такие проекты как среда для развития алгоритмического мышления для младших школьников, дистанционный творческий лагерь для детей 11-15 лет, уроки 1-5 класса по русскому языку и математике с родительским контролем, проект интерактивного моделирования.

В разделе "Культура и развлечения" можно подобрать онлайн-концерт, онлайн-клуб, онлайн-выставку художника или другое интерактивное событие. А также можно воспользоваться сервисом по подбору онлайн-собеседников по интересам. Есть ссылка на ресурс с виртуальными экскурсиями по Италии, посещать которую в невиртуальной реальности пока точно не стоит.

Для тех, кто не хочет отдыхать - разделы "Работа из дома" и "Рынок труда и карьера". Отдельные разделы посвящены бизнес-инициативам, поддержке малого бизнеса, бизнесу в кризис.

Всего к 15.15 мск 28 марта в каталог "Карантинума" включены 157 ссылок. Чтобы обмениваться контактами и новостями по самым важным проектам, создатели каталога приглашают вступать в чат-сообщество на Оpenland.

О запуске "Карантинума" один из составителей каталога Юрий Лифшиц сообщил 25 марта. Его публикация в Facebook от 27 марта о том, что удалось найти более 100 ссылок, к 15.30 мск 28 марта собрала 69 "лайков" и 35 комментариев с предложениями проектов и словами поддержки и благодарности.

Многие, причем не только из России, предложили включить в каталог свои собственные проекты. "Мы уже больше недели сидим в самоизоляции в Германии, и стало понятно, что то, насколько быстро это закончится, зависит напрямую от лекарств и вакцины. Поэтому захотелось поддержать ученых, которые по нескольку смен работают над этим. Запустила в инстике или фб хештег #inlabwithyou в их поддержку - надо сфоткаться в хоумофисе", - написала Lena Yarmanova.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".