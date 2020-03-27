Житель Кашхатау арестован по подозрению в причастности к ИГ*

27 марта 2020, 00:50

Арестованный в Кабардино-Балкарии мужчина убеждал жителей Черекского района республики присоединиться к террористам в Сирии, заявило следствие.

Житель поселка Кашхатау заподозрен в вербовке знакомых для участия в террористической организации.

Согласно версии следователей, в январе 2020 года 30-летний мужчина призывал других молодых людей примкнуть к международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

"Он отмечал, что молодые люди должны оказать помощь их знакомым, уже принимающим участие в террористической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" писал, что 17 марта два жителя Дагестана и житель Кабардино-Балкарии были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.