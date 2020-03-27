27 марта 2020, 00:50
Житель Кашхатау арестован по подозрению в причастности к ИГ*
Арестованный в Кабардино-Балкарии мужчина убеждал жителей Черекского района республики присоединиться к террористам в Сирии, заявило следствие.
Житель поселка Кашхатау заподозрен в вербовке знакомых для участия в террористической организации.
Согласно версии следователей, в январе 2020 года 30-летний мужчина призывал других молодых людей примкнуть к международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
"Он отмечал, что молодые люди должны оказать помощь их знакомым, уже принимающим участие в террористической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном 26 марта на сайте следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в ведомстве.
"Кавказский узел" писал, что 17 марта два жителя Дагестана и житель Кабардино-Балкарии были заподозрены в финансировании сирийских боевиков.
"Кавказский узел" следит за новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.
* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.