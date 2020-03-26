Жители Азербайджана пожаловались на условия карантина

26 марта 2020, 20:50

Около трех тысяч человек находятся на карантине в больницах Азербайджана из-за подозрения на коронавирус. Изолированным приходится добиваться надлежащих бытовых условий.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 26 марта, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось на 29 и достигло 112, из них трое умерли, 15 выздоровели. В больницах оставались 104 больных коронавирусом, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.

С 24 марта в Азербайджане введен особый карантинный режим. Людям старше 65 лет до 20 апреля запрещено выходить из дома, въезд в Бакинскую агломерацию и выезд из нее перекрыты. Неделя с 29 марта по 4 апреля объявлена нерабочей. Границу с Ираном решено не открывать до 20 апреля, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На карантине находится около трех тысяч человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями. По его словам, первоначально карантинные зоны создавались в лечебных учреждениях Баку и южного района страны с учетом того, что прибывало большое количество людей из Ирана.

"Сейчас картина изменилась. Инфицированные выявлены не только среди прибывших из-за рубежа, есть факты заражения внутри страны, в том числе в различных регионах", - сказал сотрудник ведомства. Он отметил, что предполагается возвращение новых граждан Азербайджана из-за рубежа - только на следующей неделе планируется доставить чартерными рейсами порядка 200-400 человек. "Кроме того, возможны новые случаи выявления инфицированных. Соответственно появится необходимость помещения на карантин лиц, бывших с ними в контакте. Чтобы принять их на карантин, подготовлены больницы в регионах страны", - отметил сотрудник.

Он рассказал, что помимо мест для помещения на карантин в лечебных учреждениях, созданы палаточные карантинные пункты министерства чрезвычайных ситуаций на границе с Россией, Грузией и Ираном, а также в ряде трех-четрыехзвездных гостиниц в Баку.

"Сейчас более 10 больниц задействованы в приеме на карантин и на лечении инфицированных. Больные изолированы в отдельных корпусах", - отметил сотрудник.

Журналистка Нигяр Мубариз, находящаяся на карантине в Джалилабадской центральной районной больнице, рассказала, что она вернулась в Азербайджан 22 марта чартерным рейсом из Турции вместе с большой группой азербайджанских студентов.

"Уже в аэропорту нас изолировали. При этом нам никто не давал ответа, куда нас разместят. Как оказалось, нас привезли в Джалилабадскую центральную районную больницу. Это современное медицинское учреждение. Всех разместили в палаты по два человека. Но в палатах было очень грязно: мусор не был убран, столы были грязные, на них оставались следы еды прежних обитателей палаты, склянки. Шкафы не были убраны, постели не сменены. В санузлах бегали тараканы. Я сняла видео о возмущенных студентах и выложила его в Интернете, в соцсети Facebook", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналистки, руководство больницы требовало от нее прекратить съемку. "После распространения видео пришел начальник районного отдела полиции и поинтересовался, в чем проблемы. Я ему сказала, что карантин очень хорошее дело, но при условии соблюдения гигиенических норм. После ухода начальника полиции главврач больницы вместе со студентами стали осматривать палаты", - сказала Мубариз. После этого провели уборку, все вычистили, помыли, дали новые постельные принадлежности, рассказала она.

"Я на карантине пятый день. Симптомов у меня не обнаружено. Первичные результаты обследования также в норме. На седьмой-восьмой день проведут еще одно обследование. Как минимум, тут две недели надо оставаться. С врачами мы контактируем мало, но медсестры и санитарки очень приветливые люди. Работают по сменам круглосуточно. При этом зарплаты у них низкие - всего 286 манатов (порядка 170 долларов), и они очень обнадежены заявлением властей о надбавке в период работы”, - отметила Мубариз.

Кабинет министров Азербайджан принял постановление "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)", которое определяет коэффициенты надбавок к зарплате работников государственных медицинских учреждений. За период с 1 марта по 1 июня работникам, проводящим медико-профилактические мероприятия, будет выплачиваться в трехкратном размере месячный должностной оклад, четрыехкратный должностной оклад будет начислен медработникам скорой медицинской помощи, а также сотрудникам лабораторий, исследующих биологический материал, а персонал стационаров получит пятикратную месячную зарплату, сообщило 25 марта агентство "Туран".

Рагим Гасанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что провел на карантине в этой же больнице две недели и 25 марта выписался.

"Поместили на карантин после возвращения в Азербайджан авиарейсом "Париж-Баку" [...] потому что в Европе уже нарастала эпидемия. Условия сначала были плохие: палаты грязные, а свежее постельное белье выдали после того, как настойчиво потребовали. Такое ощущение, что персонал не обучен сразу создавать условия для приема новых пациентов", - рассказал он. Однако потом все наладилось, отметил Гасанов. "Работники оказались гостеприимными и услужливыми. Они даже наладили заказ обедов из кафе. В принципе, пища, которую давали в больнице, была вполне сносная. Но иногда хотелось чего-то другого, и можно было заказать еду из местных кафе. Персонал это обеспечивал, и мы с посторонними в контакт не вступали. Плохо было то, что при больнице был очень хороший сад и даже парк, но нас туда не выпускали. Этот запрет был непонятен. Ведь это же все равно карантинная зона. Других больных в учреждении не было", - рассказал он.

Побывавший на двухнедельном карантине Адалят Мурадов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что одним из первых попал в изоляцию вместе с вернувшимися из Ирана соотечественниками в конце февраля.

"Меня поместили на карантин в Масаллинскую районную больницу. Комнаты были нормальные, кормили тоже неплохо. Но горячей воды не было, и из-за этого мы не могли нормально искупаться, принять душ. Горячую воду предлагали только в ведрах. Среди нас люди, перенесшие инфаркт. Им поначалу не давали лекарств от сердечного заболевания. Только после того как они стали звонить и жаловаться, им назначили лечение, стали мерить давление", - сказал он.