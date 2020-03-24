24 марта 2020, 05:24

Игорь Грязнов лишен поста прокурора Сочи

Первый заместитель прокурора Краснодарского края - прокурор Сочи Игорь Грязнов уволен с этого поста, который он занимал менее трех лет, и покинул ряды прокуратуры.

Как информировал "Кавказский узел", старший советник юстиции Игорь Грязнов, который работал в органах прокуратуры Кубани с ноября 2006 года, 14 июля 2017 года был назначен первым заместителем прокурора региона - прокурором Сочи, а до этого назначения он занимал пост прокурора Геленджика.

Грязнов освобожден с занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры с 20 марта, следует из приказа генпрокурора России от 20 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Прокурор уволен с формулировкой "по собственному желанию" на основании личного рапорта и представления прокурора края, уточняется в документе.

"Игорь Грязнов в прокуратуре Сочи больше не работает. Новый прокурор пока не назначен", - сообщила 23 марта корреспонденту "Кавказского узла" секретарь в прокуратуре городе.

Заявление об отставке прокурор Сочи написал после проверки, которая проводится представителями Генпрокуратуры России и центрального аппарата ФСБ, пишет со ссылкой со собственный источник ПАСМИ.

Прокурор мог быть причастен к покровительству бизнеса своих друзей, пишет без ссылки на источник "Живая Кубань".

Сообщений относительно увольнения Грязнова и причин для этого на сайте прокуратуры Краснодарского края по данным на 04.50 мск 24 марта не было. Грязнов на сайте ведомства, как и прежде, числится в рядах руководства прокуратуры региона.

"Кавказский узел" также писал, что около 300 покупателей квартир в сочинских новостройках на митинге 24 марта 2019 года приняли резолюцию с требованием узаконить их дома и, по словам активистки Екатерины Емельяненко, направили ее ряду адресатов, в числе которых был назван Игорь Грязнов. В январе 2018 года жители Центрального района Сочи требовали от Грязнова принять меры к закрытию свалки в районе ТЦ "Олимп".

Примечание:

"Мэрия Сочи потребовала найти распространителей слухов об отставке Пахомова", "Обманутые дольщики в Сочи заявили о намерении самостоятельно достроить дома", "Более 150 обманутых дольщиков приняли участие в митинге в Сочи".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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