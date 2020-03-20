Правозащитники раскритиковали нового председателя Верховного суда Грузии

20 марта 2020, 08:49

Вновь назначенная председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе не обладает достаточными знаниями в области прав человека, заявил правозащитник Алеко Цкитишвили. Власти были предвзяты в утверждении кандидатуры Кадагидзе, заявил оппозиционер Гедеван Попхадзе. Вся грузинская судебная система требует реформы, считает юрист Заза Хатиашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", четырнадцать кандидатов на бессрочные должности судей Верховного суда Грузии были назначены депутатами парламента вопреки массовым протестам. Нино Кадагидзе, которая была одним из этих кандидатов, утверждена парламентом на должность председателя Верховного суда, передало 17 марта издание "Грузия Online".

Новый председатель Верхового суда не обладает достаточными знаниями в области прав человека, считает директор Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. Он отметил, что во время собеседования в парламенте, отвечая на вопрос является ли непреложным право человека на жизнь, Кадагидзе ответила, что это не так. "На этот вопрос даже студент второго курса юридического факультета ответил бы правильно. Но госпожа Кадагидзе не знает правильного ответа", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Цкитишвили.

"Мне кажется, она вообще не знает о правах человека", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

2 мая 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый накануне депутатами парламента страны, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Высший совет юстиции представил парламенту список из 140 кандидатов в судьи Верховного суда, которых бессрочно избирает парламент. Связанная с властями группа лоббирует избрание судьями Верховного суда Грузии восьми человек, связанных с преследованиями в годы президентства Михаила Саакашвили, заявили в начале июня представители неправительственных организаций. Независимые юристы и народный защитник Грузии Нино Ломджария выступили против рассмотрения парламентом списка претендентов на должности судей.

Назначение Нино Кадагидзе председателем Верховного суда вызвало возмущение у оппозиции. Ее кандидатуру выставила правящая партия "Грузинская мечта", отметил представитель оппозиционной Лейбористской партии Лаша Чхартишвили. "Складывается впечатление, что "Грузинская мечта" проводит такие решения, которые намеренно вызывают возмущение общественности, будто они хотят унизить общественное мнение. Если бы не эпидемия коронавируса, оппозиция уже собрала бы митинг", – сказал Чхартишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Члены парламентской фракции "Независимые депутаты" отказались голосовать за кандидатуру Кадагидзе на должность главы Верховного суда, поскольку считают, что весь состав Верховного совета юстиции сформирован с нарушениями, заявил лидер фракции Гедеван Попхадзе. "В этой обстановке, разумеется, считаем, что обсуждать кандидатуру неверно. Получается, что власти торопятся утвердить эту кандидатуру", – привело 17 марта его слова агентство "Интерпресс-ньюс".

С ним согласен бывший председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, который отметил, что грузинская судебная система требует реформы. "Сложился судейский клан, который возглавляют такие фигуры, как Марусидзе и Чинчаладзе. Они работали при Саакашвили, когда началась реформа по приручению судей, а "Грузинская мечта" закрепила феодальный режим, при котором судьи оказались подконтрольны правящей партии", – сказал Хатиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

"Новый председатель суда готова служить этому клану судей. Она была помощником Михаила Чинчаладзе, который сам провел всего два судебных заседания, но назначен председателем апелляционного суда Тбилиси. Она не имеет навыков юриста и навыков менеджера. Мы получили систему, полностью управляемую Бидзиной Иванишвили" – поддержал мнение Хатиашвили омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.