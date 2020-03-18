Россия выплатила компенсации семи гражданам Грузии за депортацию

18 марта 2020, 17:04

Семь высланных из России в 2006 году граждан Грузии получили компенсации, назначенные им Европейским судом по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 года суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили права граждан Грузии, депортированных в 2006 году. В январе 2019 года ЕСПЧ присудил полутора тысячам граждан Грузии по 10-15 тысяч евро компенсации. Общая сумма компенсаций составила 10 миллионов евро. Кроме того, Страсбургский суд рассматривал индивидуальные иски депортированных, назначив им компенсации в размере от 2 до 15 тысяч евро. Россия не выплатила компенсации в назначенный срок, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе.

Семеро из восьми граждан Грузии, чьи интересы представляет неправительственная "Ассоциация молодых юристов", получили компенсации от России, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение этой НПО. Вопрос о выплате компенсации еще одному жителю Грузии обсуждается, отметили в ассоциации. Там также указали, что Комитет министров Совета Европы на заседании 3-5 марта жестко раскритиковал Россию за невыплату компенсаций.

Комитет министров Совета Европы призвал Россию не медлить с выплатой Грузии 10 миллионов евро пострадавшим от депортации и назначил на июнь повторные дебаты по этой теме, со ссылкой на министерство юстиции Грузии сообщил 6 марта "Взгляд".

Российские власти ранее заявили, что не могут выполнить решение ЕСПЧ. Грузия не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций, утверждается в составленном российской стороной плане действий по исполнению решения для Совета Европы. В частности, не составлен список тех, кто должен получить компенсации, информировали 26 февраля "Ведомости".

После "шпионского скандала" 2006 года, когда в Тбилиси и Батуми были задержаны шестеро российских военных, заподозренных в шпионаже, стали поступать сообщения о массовых проверках граждан Грузии в России. По данным грузинских погранслужб, с июля по сентябрь 2006 года из России было выслано свыше 260 граждан Грузии, а с октября 2006 года по январь 2007 года их число составило 2920 человек. Российская сторона утверждает, что массовой депортации не было, по каждому иммигранту принималось решение суда, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство России.