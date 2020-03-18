Спасатели эвакуируют туриста с гор близ Геленджика. Фото: Пресс-служба администрации Геленджика

18 марта 2020, 11:21

Спасатели эвакуировали туриста с гор близ Геленджика

Турист из Беларуси сорвался с обрыва на Маркотхском хребте и получил множество травм, спасатели передали его врачам, сообщила сегодня мэрия Геленджика.

Инцидент произошел вечером 17 марта, когда четверо жителей Беларуси спускались с Маркотхского хребта. Темнело, и один из них оступился на краю обрыва. При падении его нога застряла в камнях, что спасло туриста от гибели.

После звонка в службу спасения на место прибыли сразу две бригады, "Кубань-СПАС" и аварийно-спасательная служба Геленджика. Пострадавшего искали на склоне в полной темноте. На месте ему наложили на ногу мобильную шину. Туриста час спускали с горы на носилках и передали внизу врачам скорой помощи. Турист госпитализирован в отделение травматологии городской больницы Геленджика, где он находится и сейчас, говорится в сегодняшней публикации на сайте администрации Геленджика.

У туриста диагностированы перелом тазобедренной кости и множество ушибов, в том числе головы, со ссылкой на пресс-службу мэрии Геленджика информировал сегодня "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе жительница Воронежа, делая селфи возле Азишской пещеры в Адыгее, оступилась и сорвалась с высоты около 50 метров, скончавшись на месте.

Примечание:

"Польские альпинисты спасены с Арагаца", "Проезд большегрузов через КПП "Верхний Ларс" разрешен", "Эльбрусские спасатели вышли на поиски альпиниста".

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