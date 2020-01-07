Туристка сорвалась со скалы в Лагонаки и погибла

07 января 2020, 06:15

Жительница Воронежа, делая селфи возле Азишской пещеры в Адыгее, оступилась и сорвалась с высоты около 50 метров. Этот случай стал уже вторым за сезон.

Инцидент произошел на плато Лагонаки 6 января.

Жительница Воронежа делала селфи на смотровой точке Азишской пещеры. Она упала с высоты 50 метров в обрыв и от полученных травм умерла на месте, пишут "Юга.ру".

Данный случай стал уже вторым с начала сезона. 28 декабря в том же районе Азишской пещеры с обрыва сорвалась молодая пара из Краснодара. Молодой человек выжил, а девушка, получившая тяжелые травмы, умерла, сообщают "Кубанские новости".

Азишская пещера расположена на границе Краснодарского края (Апшеронский район) и Адыгеи (Майкопский район) в междуречье рек Белая и Курджипс на высоте около 1520 метров над уровнем моря, пишут "Юга РФ".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 5 января российский турист попал под лавину в Гудаури и погиб.