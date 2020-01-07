07 января 2020, 06:15

Туристка сорвалась со скалы в Лагонаки и погибла

Жительница Воронежа, делая селфи возле Азишской пещеры в Адыгее, оступилась и сорвалась с высоты около 50 метров. Этот случай стал уже вторым за сезон.

Инцидент произошел на плато Лагонаки 6 января.

Жительница Воронежа делала селфи на смотровой точке Азишской пещеры. Она упала с высоты 50 метров в обрыв и от полученных травм умерла на месте, пишут "Юга.ру".

Данный случай стал уже вторым с начала сезона. 28 декабря в том же районе Азишской пещеры с обрыва сорвалась молодая пара из Краснодара. Молодой человек выжил, а девушка, получившая тяжелые травмы, умерла, сообщают "Кубанские новости".

Азишская пещера расположена на границе Краснодарского края (Апшеронский район) и Адыгеи (Майкопский район) в междуречье рек Белая и Курджипс на высоте около 1520 метров над уровнем моря, пишут "Юга РФ".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 5 января российский турист попал под лавину в Гудаури и погиб.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 января 2020, 05:58

07 января 2020, 05:16

07 января 2020, 04:26

07 января 2020, 03:28

07 января 2020, 02:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи