Горы. Грузия. Фото: Alexey Komarov https://ru.wikipedia.org/

06 января 2020, 11:27

Турист погиб в горах Грузии

Спасатели нашли в высокогорном Казбегском районе тело российского туриста, попавшего под лавину, сообщило сегодня МВД Грузии.

По данным полиции, турист попал под лавину в Гудаури. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, передало сегодня информацию МВД издание "Грузия Online". Турист попал под лавину еще 5 января, сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии. "Однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти", - процитировал ее ТАСС.

Турист погиб в запретной зоне, сообщил "Sputnik-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 декабря 2019 года грузинские спасатели доставили на вертолете в больницу скалолаза, получившего обморожение на горе Айлама.

Примечание:

"Спасатели нашли тело грузинской школьницы", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

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