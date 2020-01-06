Турист погиб в горах Грузии

06 января 2020, 11:27

Спасатели нашли в высокогорном Казбегском районе тело российского туриста, попавшего под лавину, сообщило сегодня МВД Грузии.

По данным полиции, турист попал под лавину в Гудаури. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, передало сегодня информацию МВД издание "Грузия Online". Турист попал под лавину еще 5 января, сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии. "Однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти", - процитировал ее ТАСС.

Турист погиб в запретной зоне, сообщил "Sputnik-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 декабря 2019 года грузинские спасатели доставили на вертолете в больницу скалолаза, получившего обморожение на горе Айлама.