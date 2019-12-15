15 декабря 2019, 19:15

Альпинист спасен в горах Грузии

Спасатели доставили на вертолете в тбилисскую больницу скалолаза, получившего обморожение на горе Айлама.

Как писал "Кавказский узел", грузинские спасатели сегодня решили задействовать вертолет для эвакуации альпиниста, который получил обморожение на горе Айлама и находился там двое суток.

Спасатели эвакуировали пострадавшего с высоты более трех тысяч метров над уровнем моря на вертолете пограничной полиции, сообщил сегодня со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны "Спутник-Грузия".

Альпиниста подняли на вертолет с помощью носилок, на борту врачи Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций оказали ему первую помощь, приводит сообщение службы "Новости Грузия". По данным спасателей, пострадавшего доставили в больницу имени Гудушаури в Тбилиси и передали врачам.

Примечание:

"Двое альпинистов пострадали в Казбегском районе", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".

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