15 декабря 2019, 12:10
Помощь спасателей потребовалась альпинисту в Грузии
Грузинские спасатели решили задействовать вертолет для эвакуации альпиниста, который получил обморожение на горе Айлама.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, альпинист находился на вершине горы Айлама в Нижней Сванетии двое суток.
Спасатели предполагают, что мужчина получил обморожение конечностей и не может передвигаться самостоятельно, сообщает сегодня "Новости-Грузия".
Для эвакуации пострадавшего с горы спасатели решили задействовать вертолет пограничной полиции МВД, уточняет агентство.
"Двое альпинистов пострадали в Казбегском районе", "Турист попал под лавину в горах Грузии", "Двое туристов из Израиля спасены в Грузии".
15 декабря 2019, 12:55
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