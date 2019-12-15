Помощь спасателей потребовалась альпинисту в Грузии

15 декабря 2019, 12:10

Спасатели предполагают, что мужчина получил обморожение конечностей и не может передвигаться самостоятельно, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, альпинист находился на вершине горы Айлама в Нижней Сванетии двое суток.

Грузинские спасатели решили задействовать вертолет для эвакуации альпиниста, который получил обморожение на горе Айлама.

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