09 марта 2020, 01:06

Польские альпинисты спасены с Арагаца

Спасатели Армении помогли двум польским туристам спуститься с горы Арагац и сопроводили до скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта группа спасателей направилась на гору Арагац в Армении в поисках двух альпинистов из Польши, которые запросили помощи.

Спасатели обнаружили польских альпинистов на горе Арагац и помогли им спуститься вниз, пишет 8 марта РИА "Новости" со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Найти иностранцев, один из которых повредил ногу и не может самостоятельно продолжить путь, удалось неподалеку от второй метеостанции. Их сопроводили до машины скорой помощи.

Метеостанция, возле которой были найдены альпинисты, находится в районе северной вершины Арагаца, информирует "Новости-Армения".

"Кавказский узел" писал еще об одном инциденте, связанном с польскими туристами и произошедшем на горе Арагац - высочайшей вершине (4090 метров) в Армении. В сентябре 2019 года на группу туристов напал медведь, один из них погиб в результате падения вместе с хищником со скалы.

Примечание:

"Польский турист погиб при нападении медведя в Армении", "Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса", "Альпинистам потребовалась помощь в горах Кабардино-Балкарии".

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