Альпинистам потребовалась помощь спасателей в горах Армении

08 марта 2020, 20:05

Группа спасателей направилась на поиски двух граждан Польши, один из которых повредил ногу на вершине горы Арагац в Армении.

Два 25-летних альпиниста из Польши, поднявшихся на северную вершину горы Арагац, сегодня запросили помощи спасателей, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

"На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления", - цитирует сообщение министерства "Sputnik Армения".

По данным министерства, один из альпинистов повредил ногу и не может самостоятельно спуститься, сообщает РИА Новости.

Гора Арагац - самая высокая (4090 м) гора в Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения об Армении".