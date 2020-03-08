08 марта 2020, 20:05
Альпинистам потребовалась помощь спасателей в горах Армении
Группа спасателей направилась на поиски двух граждан Польши, один из которых повредил ногу на вершине горы Арагац в Армении.
Два 25-летних альпиниста из Польши, поднявшихся на северную вершину горы Арагац, сегодня запросили помощи спасателей, сообщила пресс-служба МЧС Армении.
"На место отправились оперативная и спасательная группы областного спасательного управления", - цитирует сообщение министерства "Sputnik Армения".
По данным министерства, один из альпинистов повредил ногу и не может самостоятельно спуститься, сообщает РИА Новости.
Гора Арагац - самая высокая (4090 м) гора в Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения об Армении".
"Польский турист погиб при нападении медведя в Армении", "Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса", "Альпинистам потребовалась помощь в горах Кабардино-Балкарии".
09 марта 2020, 00:07
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Силовики заставили активистов D18 покинуть офис движения
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08 марта 2020, 19:07
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