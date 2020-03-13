Востоковеды назвали беспрецедентными награждения близких Кадырова

13 марта 2020, 17:06

Рамзан Кадыров - единственный российский губернатор, раздающий ордена и медали близким родственницам, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Такие действия стимулируют окружение главы Чечни служить ему с особым рвением, пояснил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Награждение друзей практикует также Владимир Путин, напомнил экономист Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта тетя главы Чечни Агазерт Дааева была награждена орденом Кадырова, а его жена Медни Кадырова - нагрудным знаком "За отличие в борьбе против терроризма". Власти республики открыто демонстрируют, что родственники Рамзана Кадырова составляют особую касту, констатировали местные жители.

8 марта стало известно, что Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит Айшат Кадырова. Два года назад, 8 марта 2018 года, мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный всего за неделю до этого.

Награждение родственников главы Чечни – уникальная для регионов России практика, указал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Я даже затрудняюсь вспомнить подобное в Советском Союзе. Я знаю случаи, когда на разные должности назначались родственники, сыновья и дочери, но чтобы получали медали и награды - сложно вспомнить", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что не слышал об аналогичных чествованиях близких родственниц руководителей и в современном исламском мире.

Награждение родственников главы Чечни - уникальное явление для регионов России, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Это какое-то новое явление. О подобных награждения близких родственников я не слышал ни в одном регионе Российской Федерации. [...] Но с точки зрения поведения в чеченском обществе это (награждение близких) вызывает недоумение", - сказал Кутаев.

Подобные награждения, по его мнению, создают условия для того, чтобы другие представители окружения Кадырова "старались" для него, служили ему с особой преданностью в надежде на награду. "Эти медали и ордена являются стимулом, чтобы окружающие Рамзана Кадырова люди стремились к получению подобных наград. Люди [из окружения главы региона] считают очень важными такие награды. И для этих людей становится образом жизни делать все, чтобы получить медаль", - сказал Кутаев.

Проводить аналогии между практикой награждений в Чечне и на Ближнем Востоке неуместно, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. "Это (награждение родственниц Кадырова) локальный случай. [...] Награждение своих близких родственников абсолютно не касается ислама", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" востоковед.

В октябре 2019 года, после участившихся поездок Кадырова в страны Ближнего Востока, кавказоведы и исламоведы предположили, что такая внешнеполитическая активность главы Чечни говорит о доверии к нему со стороны Кремля, назвав его "министром иностранных дел по связям с исламским миром". В марте Кадыров объяснил связи с Ближним Востоком деловыми и экономическими интересами Чечни.

Эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков также счел уникальной для России череду награждений родственниц Кадырова, но напомнил, что своих друзей награждал президент России Владимир Путин.

"В конце 2013 года Владимир Путин подписал указ о награждении гражданок Финляндии Елены Тимченко и Ксении Франк орденами Дружбы. Это жена и дочь друга Путина [одного из основных акционеров "Сибура" Геннадия] Тимченко. А в 2015 году сын [президента "Роснефти"] Игоря Сечина Иван, которому было 25 лет, был награжден Путиным медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - "За многолетний труд", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жаворонков.

Напомним, что количество наград самого Рамзана Кадырова исчисляется десятками. Кадыров, в частности, удостоен звания Героя России, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", "10 лет Астане" и множеством общественных наград, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Рамзана Кадырова.

10 декабря 2019 года кинорежиссер Александр Сокуров на встрече с Владимиром Путиным озвучил сомнение в том, что Рамзан Кадыров и его отец соответствуют званию Героя России. Это вызвало в Чечне резкую критику в адрес режиссера. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, а другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинил режиссера в "примитивной провокации". 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".