12 марта 2020, 15:01

Суд в Калмыкии обязал Ланцанова возместить 25 миллионов ущерба

Верховный суд Калмыкии отклонил апелляцию бывшего вице-премьера и главы Минсельхоза республики Петра Ланцанова об уплате возмещения, сообщила сегодня прокуратура Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа 2019 года Верховный суд Калмыкии уменьшил до семи лет срок заключения, назначенный бывшему вице-премьеру и главе Минсельхоза Калмыкии Петру Ланцанову по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Как следует из приговора, по поручению Ланцанова сотрудники Минсельхоза Калмыкии вынудили свыше 400 сельхозтоваропроизводителей перечислить часть полученных субсидий одному из холдингов. 

По этому же делу был арестован и заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышев, но в действиях замминистра следствие не нашло состава преступления.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Калмыкия отклонила апелляционную жалобу на решение Элистинского городского суда как необоснованную, решение суда от 25 декабря о возмещении государству ущерба в 25,3 млн рублей оставлено без изменений, говорится в опубликованном сегодня сообщении на сайте прокуратуры Калмыкии. 

Жалоба поступила в Верховный суд Республики Калмыкия 4 февраля, первое судебное заседание состоялось 3 марта, а 11 марта суд вынес решение, следует из информации на сайте суда. 

Суд арестовал имущество, принадлежащее Петру Ланцанову, сообщил 26 декабря 2019 года "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", поводом для расследования в отношении вице-премьера стало письмо фермеров, опубликованное в мае 2016 года в газете "Элистинский курьер", в  котором они сообщали, что "под видом заключения договоров о беспроцентном займе" руководством агрохолдинга "Мраморное мясо Калмыкии", которым руководил Ланцанов, одновременно занимая пост главы Минсельхоза, с них были собраны 39 млн рублей.

Примечание:

"Калмыцкий фермер обвинен в хищении более 2,8 млн рублей субсидий", ""Единая Россия" приостановила членство Ланцанова в партии из-за коррупционного скандалам", "Трапезников назначен сити-менеджером Элисты вопреки протестам".

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