Совет Европы призвал Азербайджан снять обвинения и судимости с восьми активистов

11 марта 2020, 23:45

Комитет министров Совета Европы потребовал от властей Азербайджана отменить обвинительные приговоры восьми заявителям из "группы Ильгара Мамедова", нарушение прав которых признал Страсбургский суд. На исполнение этого требования властям дано время до 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел", Комитет министров Совета Европы 26 сентября 2019 года призвал власти Азербайджана отменить обвинительные приговоры и снять судимости с восьми активистов, известных под общим названием "группа Ильгара Мамедова", нарушения прав которых были признаны Страсбургским судом. В числе этих активистов Ильгар Мамедов, Расул Джафаров, Заур Гурбанлы, Анар Мамедли, Интигам Алиев, Узеир Мамедли, Рашадат Ахундов и Рашад Гасанов. В январе лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов обратился в Комитет министров СЕ с призывом приостановить полномочия Азербайджана в этой структуре, мотивировав свой шаг неисполнением властями страны решения ЕСПЧ в отношении него.

"Группа Ильгара Мамедова" состоит из критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников, которые, как установил ЕСПЧ, были подвергнуты преследованию со стороны азербайджанских властей, говорится в заявлении, распространенном 26 сентября 2019 года Европейским центром защиты прав человека (EHRAC).

Комитет министров Совета Европы 5 марта принял свою первую промежуточную резолюцию по делу "группы Ильгара Мамедова". Она основана на пункте 5 статьи 46 Европейской конвенции прав человека, в которой прописано обязательство и условия исполнения решения суда. Комитет призвал власти "безотлагательно обеспечить отмену обвинительных приговоров всем восьми заявителям и устранение негативных последствий, включая полное восстановление их гражданских и политических прав", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Совета Европы.

В резолюции Азербайджану объявлен крайний срок до 30 апреля 2020 года, чтобы сообщить о мерах, принятых в соответствии с указаниями Комитета.

Авторы резолюции напоминают, что заявителями по этой группе дел являются оппозиционный политик Ильгар Мамедов, активисты и правозащитники Расул Джафаров, Анар Мамедли, Рашад Гасанов, Заур Гурбанлы, Узеир Мамедли, Рашадат Ахундов и Интигам Алиев. "Страсбургский суд счел, что уголовное право (в отношении этих заявителей) было использовано с целью наказать и заставить замолчать", - сказано в сообщении Совета Европы.

Принятие промежуточной резолюции является первым шагом, предпринятым Комитетом в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Европейской конвенции. Согласно этой статье, когда ЕСПЧ приходит к выводу, что государство нарушает обязательства по Конвенции, дело передается обратно на рассмотрение Комитета для принятия мер, поясняют авторы документа.

Ильгар Мамедов напомнил, что ранее Комитет министров дал правительству время для того, чтобы отменить приговоры в отношении восьми заявителей до 31 декабря 2019 года, однако это не было сделано, и в итоге заявители из-за судимости не смогли принять участие в парламентских выборах 9 февраля в качестве кандидатов в депутаты.

Ранее Комитет министров обратился в ЕСПЧ с жалобой на то, что власти Азербайджана длительное время не исполняют решение Страсбургского суда. ЕСПЧ счел затягивание сроков азербайджанскими властями нарушением и поручил Комитету министров СЕ принять меры. Последний объединил дело Ильгара Мамедова с еще семью делами из Азербайджана и призвал власти до 31 декабря 2019 исполнить решения в отношении этих заявителей. Однако власти проигнорировали это требование.

"Цель - в защите Конвенции от реакционных, репрессивных режимов. Если за грубое нарушение Европейской Конвенции по правам человека властям Азербайджана ничего не будет, то и другие государства активизируются в плане нарушения требований Конвенции, и Конвенция более никого не будет защищать - ни в Азербайджане, ни в Европе", - заявил Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если до 30 апреля власти Азербайджана не отменят приговоры, то неминуемо должна начаться процедура санкций против Азербайджан вплоть до приостановления членства страны. "В противном случае Конвенция утратит авторитет и силу, и ее уже будут попирать и другие режимы в Европе", - пояснил Мамедов.

Другой заявитель Расул Джафаров считает, что промежуточная резолюция Комитета министров - тревожный звонок правительству Азербайджана. "До сих пор процедура санкций против государства-члена за несоблюдение обязательств не запускалась. Власти Азербайджана, если допустят это, нанесут сильный удар по имиджу страны", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла"..

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".