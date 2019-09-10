Правозащитники назвали обнадеживающим визит в Азербайджан докладчика ПАСЕ

10 сентября 2019, 08:02

Докладчик ПАСЕ Торилд Сунна Эварсдоттир посетила с трехдневним визитом Азербайджан, где встретилась с официальными лицами, критиками властей и заключенными. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники выразили надежду, что визит представителя ПАСЕ поможет политзаключенным.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня 2018 года на должность докладчика ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане была назначена депутат из Исландии Торилд Сунна Эварсдоттир. С ее назначением произойдет прогресс в решении проблемы политзаключенных в республике, сочли опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские правозащитники. Эварсдоттир насчитала в Азербайджане 130 политзаключенных, но заявила, что прежде чем подготовит доклад, намерена посетить Азербайджан и выслушать позицию властей страны по каждому из этих случаев. Она планировала совершить визит в Азербайджане в начале июня. Однако власти перенесли этот визит на сентябрь.

Докладчик ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане Торилд Сунна Эварсдоттир завершила своей трехдневный ознакомительный визит в страну, в рамках которого встретилась с четырьмя заключенными - Талехом Багирзаде, Аббасом Гусейновым, Афганом Мухтарлы и Саидом Дадашбейли, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы от 9 сентября.

Лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде, его помощника Аббаса Гусейнова, журналиста Афгана Мухтарлы и верующего Саида Дадашбейли правозащитники признали политзаключенными.

«Я хотела бы поблагодарить власти Азербайджана за организацию официальных встреч и общее содействие моему визиту... Я была воодушевлена этим конструктивным отношением, а также готовностью всех тех, с кем я встречалась, обсуждать эту сложную и деликатную проблему и работать вместе с Советом Европы в поисках решений», - цитируется в сообщении Эварсдоттир.

Она также сообщила о встречах с представителями гражданского общества и экспертами.

«Помимо четырех осужденных, мне также удалось встретиться с рядом критиков правительства, активистами гражданского общества, журналистами, юристами и представителями НПО, а также с представителями местного дипломатического сообщества», - подчеркнула Эварсдоттир.

Она отметила, что визит позволит ей завершить работу над докладом, который она представить до конца года в профильный комитет ПАСЕ.

В сообщении не уточняются сроки визита Эварсдоттир, однако в анонсе, опубликованном пресс-службой Совета Европы, указано, что визит планируется на 5-7 сентября, а также то, что у представителя ПАСЕ запланированы встречи с членами парламента, представителями министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, администрации президента, а также представителями гражданского общества.

Правозащитники назвали визит Эварсдоттир обнадеживающим

Среди тех, с кем встречалась Эварсдоттир - журналист-расследователь, член рабочей группы гражданского общества по составлению единого списка политзаключенных Хадиджа Исмайлова.

Она выразила удовлетворение итогам встречи с докладчиком. Исмайлова отметила, что представителю ПАСЕ был представлен обновленный список рабочей группы, в который включены 119 политзаключенных и фамилии 11 человек, находящихся под мониторингом правозащитников.

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов, координатором которой является Интигам Алиев, обнародовала 3 сентября обновленный список политзаключенных из 119 фамилий. Это на два человека больше, чем в списке союза "За свободу политзаключенных Азербайджана".



«Докладчик показала хорошее знание ситуации. Чувствуется, что у нее системный подход к решению проблемы политзаключенных. Она понимает необходимость остановки этой порочной практики «вращающейся тюремной двери», когда освобождают одних политзаключенных и буквально сразу же сажают других», - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

Удовлетворен итогами беседы с докладчиком и другой участник встречи, координатор Комитета против репрессий и пыток Огтай Гюльалыев.

«Чувствуется, что представители власти пытались дезориентировать госпожу Эварсдоттир. В частности, в начале беседы она нам сказала, что информирована об обновлении на 75 процентов судейского корпуса, существенном увеличении числа адвокатов. Но мы сказали, что статистика сама по себе не может быть показателем независимости суда. Эти шаги властей не положили конец проблеме политзаключенных. Они только имитируют решение проблемы. Ибо, освобождая часть политзаключенных, власти арестовывают новых. Несмотря на то, что в марте этого года были помилованы полсотни политзаключенных, сегодня их число вновь превышает сотню и достигает почти 120. Новыми политзаключенными стали более полусотни осужденных по «Гянджинскому делу». И их число будет увеличено, поскольку приговоры ожидают еще две группы фигурантов этого дела», - сказал Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности. 26 августа апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.



При этом он выразил уверенность, что докладчик подготовит объективный доклад.

«Представитель ПАСЕ очень внимательно слушала нас, уточняла детали. С другой стороны, сам факт того, что ее пустили в страну, уже свидетельствует об учете властями новых реалий в отношениях с Советом Европы. Шесть лет назад, используя «икорную дипломатию», власти не пустили в страну докладчика ПАСЕ по политзаключенным Кристофа Штрассера и в конечном итоге провалили его отчет и на сессии. Но сейчас у правительства уже нет таких влиятельных лоббистов. Я верю, что докладчик подготовит объективный отчет. И сам процесс подготовки доклада, и его принятие станут большим вкладом в освобождении невинно осужденных лиц», - отметил Гюльалыев.

Координатор Союза «За освобождение политзаключенных в Азербайджане» Эльшан Гасанов также считает визит докладчика «обнадеживающим».

«Важно, что она настояла и встретилась с теми политзаключенными, дела которых носили резонансный характер. Более того, посещение Талеха Багирзаде и Аббаса Гусейнова показало, что в Европе не верят в официальную версию Нардаранских событий о том, что спецоперация была якобы против «исламских экстремистов». Это была просто карательная операция против верующих, борющихся за свои права», - сказал Гасанов.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" "Кавказского узла".

"Надо добиваться освобождения как можно большего числа людей"

Докладчик встретилась и с лидером партии «Республиканская альтернатива» бывшим «узником совести» Ильгаром Мамедовым.

Он также считает, что работа докладчика может способствовать освобождению многих политзаключенных.

«Конечно, маловероятно, что власти до представления доклада в ПАСЕ до конца этого года освободят всех политзаключенных. Но опыт этого года показал, что серьезных подвижек можно добиться. В начале этого года в связи с достаточно жестким сопротивлением общества было прекращено новое дело против блогера Мехмана Гусейнова, и он благополучно вышел на свободу по окончанию первого срока. В марте более полусотни политзаключенных вышли в соответствии с распоряжением президента о помиловании. Еще несколько человек вышли на свободу, получив условное наказание. В любом случае надо стараться добиться освобождения максимального большего числа людей», - сказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

Гражданское общество и международные организации должны использовать все возможности для решения проблемы политзаключенных, заявил он.

«Политические партии, гражданское общество и международные организации должны использовать имеющиеся инструменты для освобождения всех лиц, подпадающих под критерии понятия политзаключенный, определенных ПАСЕ, в полной мере исполнения решений Европейского суда по правам человека», - заявил Мамедов.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на сообщение об итогах визита докладчика. Однако официальный Баку отвергает утверждения о наличии в стране политзаключенных.